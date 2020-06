Corona: Ein Mini-CSD findet auch in Mülheim statt

Mülheim. Mini-CSD: Die Engagierten im Verein SVLS wollen anlässlich des CSDs in Mülheim auf die Straße gehen – wenn auch nur in einer kleinen Gruppe.

Coronabedingt fällt der Christopher Street Day (CSD) in diesem Jahr in Berlin und anderswo aus. Auf diesen Veranstaltungen werben Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* und Inter* (LSBT*I*) fröhlich für den den Abbau von Vorurteilen, für breite Akzeptanz und zeigen Zusammenhalt. In vielen Städten soll es aber nun „Mini-CSDs“ geben. Die Engagierten im Mülheimer Verein SVLS wollen anlässlich des CSDs auch in diesem Jahr gemeinsam auf die Straße gehen – wenn auch nur in kleinen Gruppen, nach unbedingt erforderlicher vorheriger Anmeldung und unter strenger Einhaltung der Abstandsregelungen. In Mülheim soll die kleine Veranstaltung am 27. Juni ab 17 Uhr im Bereich der Stadtmitte stattfinden.

In der Coronakrise telefonisch beraten und unterstützt

In den Wochen der Kontaktbeschränkungen hat die Mülheimer Beratungsstelle telefonische und digitale Angebote gemacht, Kontakte gehalten sowie in akuten individuellen Krisen unterstützt. Insbesondere für Betroffene, die in ihren Familien nicht geoutet oder akzeptiert sind, hat eine solchen Unterstützung eine besondere Bedeutung, betont der SLVS.