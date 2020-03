Corona: Auch Diakoniewerk Mülheim und Caritas machen dicht

Im Diakoniewerk Arbeit und Kultur in Mülheim werden vorerst keine Altkleider mehr sortiert - Zwangspause für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mülheim. In Mülheim stellt das Diakoniewerk seine Arbeit weitgehend ein. Die Caritas schließt Zentrale und Kleiderkammern, bietet aber weiterhin Beratung.

Nachdem das Diakoniewerk Arbeit & Kultur in Mülheim bereits die Tafel vorübergehend eingestellt hat, folgt jetzt der nächste große Einschnitt: Bis auf wenige Bereiche schließt das Diakoniewerk an der Georgstraße, teilte Geschäftsführer Ulrich Schreyer am Montag mit. Wie lange, weiß niemand.

Aufrecht erhalten wird nur noch die Essensversorgung für das Hospiz und teilweise die Verwaltung. Auch die Altkleidercontainer sollen weiter geleert werden, „damit sie nicht überquellen“, so Schreyer. Die gesammelten Textilien können nur teilweise gelagert werden, der Rest wird über die MEG entsorgt.

Caritas vergibt weiterhin Beratungstermine

Die Mülheimer Caritas schließt ihre Zentrale an der Hingbergstraße für Besucher. Dies gilt ab Dienstag,17. März, zunächst bis einschließlich 19. April. Auch die Wäscherei und die Kleiderkammern bleiben zu. Ihre Beratungsdienste bietet die Caritas weiterhin an, Termine werden telefonisch unter 0208/30008-0 vergeben, montags bis freitags von 8.30-14.30 Uhr.