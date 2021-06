Corona: Am Mittwoch fällt Maskenpflicht auf Mülheims Straßen

Mülheim. Der Inzidenzwert sinkt weiter - nun hat der Mülheimer Krisenstab entschieden, dass Corona-Schutzmasken auf der Straße bald nicht mehr nötig sind.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell nur noch bei 15,2. Da sich die Coronazahlen weiterhin gut entwickeln, hat der Krisenstab der Stadt Mülheim nun beschlossen: Die Maskenpflicht auf öffentlichen Straßen entfällt am kommenden Mittwoch, 9. Juni.

„Wir liegen derzeit bei der Inzidenzstufe 2 und sollte sich dieser positive Trend fortsetzen, erreichen wir in Mülheim am Freitag, 11. Juni, die Stufe 1“, so Krisenstabsleiter und Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort am Montag in einer Mitteilung der Stadt. Man reagiere „auf diese positive Entwicklung mit einer weiteren Lockerung“. Die Allgemeinverfügung „Maskenpflicht“ wird aufgehoben; die Mülheimer dürfen wieder ohne Mund-/Nasenschutz vor die Tür.

Coronaschutzverordnung des Landes NRW gilt weiter

Der Krisenstabsleiter weist aber darauf hin, dass die Coronaschutzverordnung des Landes NRW weiterhin Gültigkeit hat. Dort sei für verschiedene Bereiche beschrieben, wo noch Maskenpflicht herrscht. Nähere Informationen findet man auf der Internet-Seite des Gesundheitsministeriums NRW.

