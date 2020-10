Nach den neusten Einschränkungen in der Corona-Pandemie, hat nun auch der Mülheimer Verein Pro Altstadt seinen beliebten Adventsmarkt mit seinen gut 70 Ständen endgültig abgesagt. „Schweren Herzens“, sagt Vorsitzender Rolf Schulze. „Auch wenn unser Hygienekonzept steht, das Risiko ist einfach zu hoch.“

Die Zusammenarbeit mit dem Mülheimer Ordnungsamt sei „hervorragend gewesen“, lobt Rolf Schulze. „Man konnte sie jederzeit erreichen, alle Fragen sofort klären.“ Nach der Ansprache Angela Merkels zum zweiten Corona-Lockdown habe der Vorstand trotzdem entschlossen, die Veranstaltung zu canceln. „Dies wäre unser 21. Markt gewesen“, sagt Schulze wehmütig. 20 Jahre lang habe man alle Kapriolen mitgemacht: „Orkane, Schnee und Eis – nur Corona hat es jetzt geschafft, uns umzuhauen.“ Dennoch wollen sich die Altstadt-Aktiven nicht unterkriegen lassen. Nun greife eben Plan B.

Die Mülheimer Altstadt mit 200 Tannenbäumen schmücken

Und dieser sieht so aus: „Mit 200 Tannenbäumen wollen wir die Altstadt weihnachtlich schmücken, dabei helfen uns die Abiturienten der Gustav-Heinemann-Gesamtschule.“ Ab dem ersten Advent werden die Bäume nummeriert, so dass Spaziergänger sich Tannen aussuchen und gegen eine Spende erwerben können. Am dritten Adventswochenende können diese dann abgeholt werden. „In die Bäume hängen wir zudem Botschaften“, sagt Schulze. Auch die Fenster vieler Häuser werden weihnachtlich geschmückt, so dass zumindest weihnachtliche Stimmung in den Gassen aufkommt.

Auch wenn die Marktabsage für Besucher, Händler und Gastronomen in der Innen- und Altstadt bitter sei, „Depressionen sind nun fehl am Platz“, macht Schulze Mut. „2021 starten wir dafür umso mehr durch.“ Für den Adventsmarkt im nächsten Jahr habe er bereits jetzt 30 Anmeldungen.

Ein großes Fest nach überstandener Pandemie

Um den gebeutelten Gastronomen und Händlern unter die Arme zu greifen, habe der Pro-Altstadt-Vorstand bereits eine weitere Idee besprochen. „Wenn wir sicher sind, dass die Pandemie überstanden ist, vielleicht im Frühjahr oder Sommer, planen wir ein großes Fest mit Altstadt-Gastronomen, -Händlern und allen Teilnehmern des Adventsmarktes, zu dem wir alle Mülheimer einladen.“

Konkret stelle er sich einen Mitternachtsmarkt an einem Freitagabend vor, „samstags dann einen Trödelmarkt, bei dem die Altstadt-Bewohner ihre Höfe öffnen“. Sie alle sollen kostenlos teilnehmen können. Auch die Karnevalisten, die ebenfalls unter der Absage leiden, möchte er als Partner mit ins Boot holen. „Damit wollen wir zeigen: Wir stehen zusammen“, so Rolf Schulze.