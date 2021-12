Marien-Hospital: Pflegeschule zieht in Mülheimer Parkstadt

Auf dem ehemaligen Tengelmann-Gelände in Mülheim soll in den nächsten Jahren die „Parkstadt“ entstehen. Vom 65.000 m² großen Bürokomplex sind schon 25.000 m² Fläche neu vermietet.

Mülheim. Das St. Marien-Hospital hat auf dem ehemaligen Tengelmann-Gelände 1500 qm angemietet. Mit der Vermarktung ist das Maklerunternehmen zufrieden.

Das ehemalige Tengelmann-Gelände in Speldorf bleibt weiterhin für Mülheimer Unternehmen und Einrichtungen interessant. Nun wird auch das St. Marien-Hospital (SMH) seine Contilia-Akademie für Aus-, Fort- und Weiterbildung auf das neue Parkstadt-Gelände an der Grenze zu Broich verlegen. Über 1500 qm sind ab kommenden April dort angemietet.

„Wir sind froh, dass wir für die eigene Pflegeschule in der Parkstadt viel Platz und ideale Räumlichkeiten gefunden haben, in denen wir dem Pflegenachwuchs eine moderne Ausbildung bieten können“, sagt SMH-Geschäftsführer Carsten Preuß. Die Pflegeschule am St. Marien-Hospital bildet nicht nur den eigenen Pflege-Nachwuchs, sondern auch für Kooperationspartner aus. „Wir haben die Zahl der bei uns und für uns Auszubildenden der Pflege verdoppelt“, sagt Krankenhaussprecherin Katharina Landorff. Im Oktober hätten 50 angehende Pflegekräfte ihre Ausbildung begonnen, im April 2022 kämen weitere 28 hinzu. „Die mittelfristige Verdopplung der Zahlen bringt uns räumlich an die Grenzen am Standort Kaiserstraße“, erklärt Landorff den nötigen Umzug nach Speldorf.

Damit ist das St. Marien-Hospital in guter Gesellschaft. Das Essener Maklerunternehmen Brockhoff, das für Projektentwickler Soravia die Vermarktung übernommen hat, meldet, dass vom insgesamt 65.000 m² großen Bürokomplex schon über 25.000 m² Fläche neue Mieter gefunden haben. Darunter sind die Theodor Fliedner Stiftung, die auf dem Parkstadt-Areal eine neue Betriebsstätte mit rund 2500 m² sowie ebenfalls eine Pflegeschule mit rund 1700 m² Fläche eröffnen wird.

Für Mülheimer Unternehmen und Betriebe ist das Speldorfer Gelände interessant

Die Hochschule Ruhr West in der Nachbarschaft hat sich auch für eine Ansiedlung auf dem Gelände entschieden und über 6100 m² Fläche angemietet. Der Mülheimer Traditionsverein TSV Viktoria wird ab Januar sein Fitness- und Gesundheitszentrum auf rund 2000 m² Fläche eröffnen.

Das Mülheimer Sicherheitsunternehmen WSS GmbH hat nach Angaben von Brockhoff bereits 1100 m² in der ehemaligen Tengelmann-Hauptverwaltung angemietet. Die Firma Standardkessel Baumgarte siedelte von Duisburg nach Mülheim um und mietete dafür im Bestandsgebäude auf dem Parkgrundstück Büro- und Lagerflächen von ca. 9000 m² an. Diese Flächen, so Brockhoff, wurden den Mieterwünschen entsprechend ausgebaut.

Mit der Vermarktung des historischen Mülheimer Industrieareals ist Brockhoff bisher hochzufrieden. Fast die Hälfte der verfügbaren Bürofläche sei seit dem Ankauf von Soravia erfolgreich vermarktet worden. „Mehrere weitere Mietverträge stehen kurz vor dem Abschluss und werden in Kürze kommuniziert“, hieß es bei dem Essener Maklerhaus.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim