Comedy: Erika Ratcliffe kommt mit „Bad Boy“ nach Mülheim

Mülheim. Eine junge Comedienne will am Freitag, 31. März, ab 20 Uhr im Mülheimer Ringlokschuppen mit schwarzem Humor das Publikum zum Lachen bringen.

Gute Laune? Fehlanzeige. Die Comedienne Erika Ratcliffe ist das schlecht gelaunte Mädchen von nebenan. Die Berlinerin mit Wiener Wurzeln kommt mit ihrem aktuellen Programm „Bad Boy“ am Freitag, 31. März, um 20 Uhr in den Mülheimer Ringlokschuppen.

„Mein Name ist Erika. Ich bin halb Japanerin, halb Österreicherin – Jackpot!” So oder so ähnlich begrüßt die junge Künstlerin für gewöhnlich ihr Publikum. „Erika Ratcliffe, die junge Frau auf der Bühne, wirkt apart und zurückhaltend. Aber der erste Eindruck trügt. Denn: Was da so scheinbar harmlos und in charmantem Wienerisch daherkommt, nimmt rasch eine ganz andere Wendung“, heißt es in der Ankündigung des Ringlokschuppens.

Sarkastische Selbstentblößung bei Gastspiel in Mülheim

Erikas zweites Solo-Programm „Bad Boy” ist eine schwarzhumorige Hommage an ihr eigenes turbulentes Leben. Einmal mehr gelingt der japanischen Wienerin mit Hang zu sarkastischer Selbstentblößung der Spagat zwischen Trash und Tiefgang. Sie liefert Stand Up-Comedy nach US-amerikanischem Vorbild, die zielsicher genau dort trifft, wo es weh tut. „Ich habe oft sehr arge Gedanken, aber ich spreche sie aus”, bringt Erika es auf den Punkt.

In „Bad Boy” berichtet sie schonungslos und zynisch aus ihrem Alltag in Berlin und macht sich dabei über alle und alles lustig – am meisten aber über sich selbst. Einen Abend lang dreht sich alles um Fragen wie: Was sind die Vorteile eines Filmrisses? Wie streitet man sich richtig mit dem Partner in der Öffentlichkeit? Weshalb verwenden Ladys nur Mini-Tampons? Was sind sogenannte Lecktücher?

Außerdem verrät Erika, warum es ihr wichtig ist, dass ihre Psychotherapeutin sie interessant findet, und warum sie keine Mutterinstinkte hat. „Ratcliffe kennt kein Tabu und findet gerade in dieser Hemmungslosigkeit ihre ganz eigene Stimme“, erklären die Veranstalter.

Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 21 Euro zzgl. Gebühr. Infos und Karten auf ringlokschuppen.ruhr.

