Club Caruso: Mülheims spezielle Elektro-Party steigt wieder

Mülheim. Abtanzen unter Kronleuchtern: Im Mülheimer Caruso steht die nächste Elektro-Party an. Mit einer bekannten DJane, die weltweit unterwegs ist.

Im Mai hat sich das gediegene Caruso an der Stadthalle Mülheim erstmals in einen Elektro-Club verwandelt. Die Premiere kam gut an, jetzt geht der „Club Caruso“ in die nächste Runde. Am Freitag, 13. Oktober, ab 21 Uhr soll zwischen Statuen, Kronleuchtern und Marmorwänden das nächste Event steigen. Die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) verspricht „eine unvergessliche Partynacht voller elektronischer Vibes“.

[ +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. +++ ]

Dafür sollen unter anderem zwei Electronic Souls sorgen, die schon im August beim Mülheimer Summer Open Air im Müga-Park für Stimmung gesorgt haben. Außerdem legt der Mülheimer Marcel Demand auf: Er ist seit über einem Jahrzehnt als DJ aktiv und gern gesehener Gast in Frankfurt, Köln oder Berlin. Er hat auch schon bei Schiffspartys auf der Ruhrperle gespielt.

Juliet Sikora legt im Mülheimer „Club Caruso“ auf

Mit Juliet Sikora steht zu späterer Stunde ebenfalls ein Kind des Ruhrgebiets im „Club Caruso“ an den Turntables. Die DJane tourt schon seit fast 20 Jahren durch die Welt, war zuletzt beispielsweise beim Tomorrowland 2023 in Belgien live zu sehen und freut sich, endlich mal wieder in der Region aufzulegen, heißt es in der Ankündigung der MST.

Tickets gibt es im Vorverkauf für 15 Euro (zzgl. VVK-Gebühren) online und in der Touristinfo an der Schollenstraße 1. An der Abendkasse kosten die Karten 20 Euro. Infos auf: muelheim-events.de.

Freizeit in Mülheim – lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim