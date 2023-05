Clowns und Artisten für Mülheims Medl-Mitmach-Zirkus gesucht

Mülheim. Die Anmeldung zu einer der beliebtesten Mülheimer Sommerferien-Aktionen steht in Kürze an. Wer sich wann, wie, wo registrieren lassen kann.

In den Sommerferien findet wieder der Medl-Mitmach-Zirkus statt. Jahr für Jahr versuchen viele, viele Mülheimer Kinder und Jugendliche einen Platz zu ergattern. Nun teilte der Energiedienstleister Medl mit, wann und wie die Anmeldung diesmal abläuft.

Bereits zum 19. Mal in Folge laden die Medl GmbH und das Mülheimer Amt für Kinder, Jugend und Schule Sechs- bis Zwölfjährige zu der Attraktion ein. Zwei Workshops sind geplant: einmal vom 10. bis 15. Juli, täglich von 10-16 Uhr, das andere Mal vom 17. bis 22. Juli, ebenfalls jeweils 10-16 Uhr. Die Kinder haben die Chance, die Welt des Zirkus kennenzulernen und sich zum Beispiel Fähigkeiten im Jonglieren, Balancieren oder Feuerspucken anzueignen.

In den jeweils fünf Tagen trainieren die Kinder auf der Wiese der Feldmann-Stiftung

In den jeweils fünf Tagen trainieren und üben die Jungen und Mädchen auf der grünen Wiese der Feldmann-Stiftung an der Augustastraße in Styrum. Am sechsten Tag dann präsentieren sie ihre neu erworbenen Künste bei der großen Gala-Zirkusvorstellung ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern.

Jeweils 100 Kids dürfen in der dritten oder vierten Sommerferienwoche dabei sein. Ab Montag, 22. Mai, können die Eltern die Nachwuchs-Clowns und -Artisten ab 19 Uhr online anmelden, und zwar über die Internetseite freizeit.muelheim-ruhr.de. Jeder Workshop kostet 50 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim