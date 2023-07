Musical-Komödie in Bonbonfarben: „Barbie“ ist in dieser Woche auch im Cinemaxx Mülheim gestartet - vermutlich „der Sommerfilm des Jahres“.

Mülheim. Auf den „Sommerfilm des Jahres“ setzt man im Cinemaxx Mülheim große Hoffnung. Wer das Kino im Rhein-Ruhr-Zentrum mit Kind besucht, zahlt weniger.

Für viele Kinogänger mittleren Alters, Fans seit den achtziger Jahren, ist er das Kino-Highlight des Sommers: „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“. Seit 29. Juni läuft der Film auch im Cinemaxx im Rhein-Ruhr-Zentrum: fünfte Folge der Abenteuerserie, erneut mit Harrison Ford in der Titelrolle. Einige haben Fotos ihres Kinobesuchs auf Facebook gepostet, mindestens einer betrat das Cinemaxx Mülheim stilecht mit Hut, Umhängetasche, Kletterseil. Zieht aber Indiana Jones, der legendäre Archäologe, das Kino durchs gefürchtete Sommerloch?

Vermutlich nehmen andere Figuren ihm die Arbeit ab: „Der Sommerfilm des Jahres wird aller Wahrscheinlichkeit nach Greta Gerwigs ,Barbie’“, prognostiziert Ulrich Staats, Theaterleiter im aktuell einzigen Mülheimer Kino - neben dem kleinen Rio in der Innenstadt. Auch „Oppenheimer“, Christopher Nolans Drei-Stunden-Drama über den US-Physiker, verspricht laut Staats „hervorragende Besucherzahlen“. Beide Filme sind an diesem Donnerstag gestartet.

Mülheimer Cinemaxx startet Ferienaktion für Familien

Um Familien in der Sommerzeit ins Kino zu locken, hat das Cinemaxx eine Ferienaktion gestartet: Erwachsene, die in Begleitung eines Kindes bis einschließlich elf Jahren kommen, zahlen nur den Kinderpreis. Das Angebot gilt bis zum 13. September unter anderem am Standort Mülheim, allerdings nur für 2D-Filme mit der FSK-Freigabe 0 bis 12. Und: Klein und Groß müssen denselben Film sehen.

Eine knappe Stunde mitsingen und -tanzen können Familien mit kleinen Kindern bei „Timmys Sommer-Abenteuer“. Der Mitmachfilm - in der Hauptrolle Lämmchen Timmy aus „Shaun das Schaf“ - ist neu im Cinemaxx-Programm. Natürlich FSK 0.

