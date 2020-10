Christina Küsters bleibt Fraktionschefin der Mülheimer CDU

Mülheim. Die neue, 14-köpfige CDU-Ratsfraktion in Mülheim hat sich konstituiert. Vorsitzende bleibt Christina Küsters. Sie wurde einstimmig wiedergewählt.

Zum Start der neuen Ratsperiode 2020 bis 2025 hat sich auf Einladung durch die Kreisvorsitzende Astrid Timmermann-Fechter die neue CDU-Ratsfraktion konstituiert. Über 14 Sitze verfügt sie im Stadtrat. Die Juristin Christina Küsters (37) wurde einstimmig als Fraktionsvorsitzende wiedergewählt.

Als neuer stellvertretender Fraktionschef wurde Dr. Roland Chrobok (45), bisher umweltpolitischer Sprecher, ebenfalls einstimmig gewählt. Den CDU-Fraktionsvorstand vervollständigen als Beisitzer die Stadtverordneten Bernd Dickmann, Werner Oesterwind und Dr. Henner Tilgner.

Bürgermeisterkandidat ist Markus Püll

Zur Wahl des ersten Bürgermeisters in der konstituierenden Ratssitzung am 4. November nominierte die CDU-Fraktion einstimmig den bisherigen kultur- und ordnungspolitischen Sprecher Markus Püll (60). Christina Küsters kündigte an: „Gemeinsam werden wir in den nächsten Jahren Mülheim voranbringen und mit dem neu gewählten Oberbürgermeister Marc Buchholz die anstehenden Aufgaben für unsere Stadt meistern.“