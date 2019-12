Chaos in Mülheimer Diskothek: Polizei ermittelt noch

Nach dem Polizeieinsatz bei der Vorabi-Party am Ballermann 6 (wir berichteten) laufen weitere Ermittlungen. Die Polizei selbst, die am frühen Samstagmorgen von jugendlichen Besuchern zu der Diskothek an der Sandstraße gerufen worden war, hat selbst Strafanzeige gestellt. Bisher, so die Pressestelle der Polizei, haben sich zehn Parteien mit einem Strafantrag dieser Anzeige angeschlossen. Man glaubt, dass es noch mehr werden könnten, da sich in der betreffenden Nacht über 70 Personen aufgebracht zu Wort meldeten.

Nun müsse genau geklärt werden, was vorgefallen sei, so ein Polizeisprecher. Dafür würden alle Beteiligten gehört. Es gelte zu klären, ob die erhobenen Vorwürfe tatsächlich als Nötigung, Freiheitsentzug, Körperverletzung, Beleidigung eingestuft werden können. Fest stehe, dass die Organisation vor Ort – speziell an der Garderobe im Foyer – in dieser Nacht zusammengebrochen sei, was zu chaotischen Zuständen führte.

Verantwortlichkeit wird geprüft

Nach den Vorermittlungen müsse die Staatsanwaltschaft mögliche Aussagen bewerten und entscheiden, ob sie den Fall zur Anklage bringt. Im Rahmen der Ermittlungen werde auch geklärt, ob der Security-Dienst oder der Betreiber des Ballermann 6 verantwortlich gemacht werden.

Aus Schüler- und Elternkreisen war zu hören, dass in der Nacht Mäntel und Jacken nicht herausgegeben wurden, dass Jugendliche in Räumen eingesperrt und körperlich angegangen wurden, ihnen der Zugang zur Toilette verweigert wurde. Andere hätten dünn bekleidet draußen in der Kälte gestanden. Manche seien ohne Jacke nach Hause gegangen. Scharfe Kritik am Security-Team wurde geäußert.

Vermutung: Zu viele Karten rausgegeben

Schon am früheren Freitagabend habe es lange Schlangen und Gedrängel vor dem Club gegeben, gaben Schüler an. Nicht wenige gingen wieder weg, obwohl sie bereits Karten (Preis: 8,50 Euro) hatten. Denn: Karten für die Vorabi-Partys werden im Vorfeld an Schülervertreter ausgegeben und dort verkauft. Schüler und Eltern mutmaßen, dass vielleicht einfach auch zu viele Karten herausgegeben wurden.

„Einige wenige Betroffene“ haben sich auch an dass Ordnungsamt der Stadt gewandt. „Den Hinweis auf Überfüllung haben wir an das Bauordnungsamt weitergegeben, eine Beschwerde über hygienische Mängel an die Lebensmittelaufsicht“, erklärt Bernd Otto, Ordnungsamtsleiter. Bis dato habe es für das Ordnungsamt noch nie Anhaltspunkte gegeben, um vor Ort einzuschreiten.

Der Betreiber des Ballermann 6 war am Montag und Dienstag für unsere Zeitung nicht erreichbar.