Buslinien am Mülheimer Hauptbahnhof werden umgeleitet

Das sollten Ruhrbahn-Kunden wissen: Der Ausstieg am Nordeingang, Mülheim Hauptbahnhof, wird am Dienstag und Mittwoch (4. und. 5. Juli) an eine Ersatzhaltestelle verlegt.

Mülheim. Wegen Bauarbeiten an der Eppinghofer Straße können manche Busse nicht am Hauptbahnhof-Nordeingang halten. Diese Mülheimer Linien sind betroffen.

Kunden bestimmter Buslinien der Ruhrbahn in Richtung Dümpten können am Dienstag und Mittwoch, 4. und 5. Juli, nicht wie gewohnt am Nordeingang, Steig 2, des Hauptbahnhofs aussteigen. Stattdessen wird die Ersatzhaltestelle vorverlegt auf den Zubringer Am Löwenhof/Eppinghofer Straße.

Betroffen sind die Buslinien 122, 133, 135, 151, die Nachtbuslinien NE3, NE9 und NE10. Grund sind Bauarbeiten an der Eppinghofer Straße.

