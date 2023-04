Ein Bus der Linie 134 wird ab 11. April umgeleitet – allerdings nur in Mülheim-Speldorf.

ÖPNV Buslinien 124 und 134: Verlegung der Haltestellen in Mülheim

Mülheim. Bauarbeiten am Kreuz Friedhofstraße/Brandenberg in Mülheim-Speldorf sind der Grund. Die Linien 124 und 134 werden für sechs Wochen umgeleitet.

Die Buslinien 124, 134 und NE2 werden ab Dienstag, 11. April, um 7 Uhr bis auf Weiteres umgeleitet. Grund dafür sind Bauarbeiten im Kreuzungsbereich Friedhofstraße/Brandenberg.

Die Änderungen beziehen sich auf den Abschnitt zwischen den Haltestellen Broicher Waldweg und Speldorf Friedhof und werden voraussichtlich sechs Wochen lang gelten. Der Kreuzungsbereich Friedhofstraße/Brandenberg ist für den Individualverkehr gesperrt.

Viele Haltestellen an Mülheimer Strecke werden verlegt

Das sind die Ersatzhaltestellen der Linie 124: Lierberg, Steig 3, wird verlegt zur gleichnamigen Haltestelle der Linie 122, Steig 1. Die Haltestellen Brandenberg, Steig 1 und 2, sowie Hubertushöhe, Steig 1 und 2, entfallen ersatzlos. Der Haltepunkt Speldorf Friedhof, Steig 1, wird nach Gegenüber verlegt – zum Aschenbruch 33 (Ausstieg). Die Haltestelle Speldorf Friedhof, Steig 2, wird verlegt zur Ersatzstelle Aschenbruch Nr. 33. Die Haltestelle Katzenbruch wird ebenfalls verlegt und in beiden Fahrtrichtungen angefahren. An der Haltestelle Mönchstraße hält der Bus jetzt an Steig 1.

Für die Linie 134 gilt: Die Haltestelle Saturnweg wird verlegt zum Broicher Waldweg (Nr. 92). Die Haltestelle Saturnweg, Steig 2 entfällt, alternativ kann die Haltestelle Wohnstift Uhlenhorst genutzt werden. Die Haltestellen Brandenberg, Steig 1 und 2, entfallen ersatzlos, ebenso Hubertushöhe, Steig 1 und 2, sowie Speldorf Friedhof, Steig 1 und 2. Die Haltestelle Katzenbruch, Steig 1, wird verlegt auf den Katzenbruch Nr. 1. Die Haltestelle Katzenbruch, Steig 2, wird verlegt auf den Katzenbruch Nr. 12. Am Katzenbruch gibt es die Umsteigemöglichkeit für die Linie 124, in beiden Fahrtrichtungen.

