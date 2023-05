Freizeit Buntes Programm in der Müga: Mülheim eröffnet Fahrradsaison

Mülheim. In Mülheim startet an Christi Himmelfahrt die Fahrradsaison. Zwei traditionelle Veranstaltungen finden wieder parallel in der Müga statt.

Seit das Wetter sich bessert, sind sie wieder vermehrt unterwegs: die Radfahrerinnen und Radfahrer. An Christi Himmelfahrt (18. Mai) wird in Mülheim dann auch offiziell die Fahrradsaison eröffnet. Der Fahrradfrühling und das 69. Volksradfahren bilden in der Müga wieder das gewohnte Tandem.

An zahlreichen Ständen gibt es Informationen zu neuesten Fahrradtrends. Der ADFC bietet die Codierung von Rädern an, die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte den Aktionsstand „Foto Fun“, die Stadt eine Rücksichtskampagne mit Quiz und die Mülheimer Initiative für Klimaschutz die „Mobile Aktion mit Lastenrad Klara“. Auf dem Parkplatz des Ringlokschuppens können die Gäste bei der „Cargobike Roadshow” verschiedene Räder testen.

Zwei Touren führen beim Volksradfahren durch vier Städte

Abgerundet wird das Familienfest durch Live-Musik von der Gruppe „Die Goldenen Reiter“, die mit Hits der Neuen Deutschen Welle für gute Laune sorgen will.

Bei der 69. Ausgabe des Volksradfahrens gibt es erneut zwei Touren – die familienfreundliche über 30 Kilometer und die anspruchsvollere über 40 km. Beide führen durch Felder, Wiesen sowie Auen und durchqueren Mülheim, Essen, Ratingen und Duisburg. Die Strecken sind mit Pfeilen gekennzeichnet.

Weitere Nachrichten zum Thema

Gestartet werden kann zwischen 9 und 13 Uhr aus der Müga oder von den beiden Kontrollpunkten an der Duisburger Masurenallee sowie am Alten Lintorfer Bahnhof (Wedauer Straße). Die Zielankunft ist bis 16 Uhr möglich. Die Startgebühr beträgt 2,50 Euro. Über 1000 Medaillen liegen als Erinnerungsstücke bereit. Vom Radclub Sturmvogel und dem deutschen Roten Kreuz sind 100 Helferinnen und Helfer im Einsatz.

Kinder bis sechs Jahre können an der 13. Stadtmeisterschaft im Kinderlaufradrennen teilnehmen. Der Nachwuchs kann per Mail an r.c.sturmvogel@t-online.de oder vor Ort angemeldet werden. Laufräder und Helme können ausgeliehen werden. Es besteht Helmpflicht!

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim