Bundestagswahl: Sigmar Gabriel kommt zur SPD in Mülheim

Er war niedersächsischer Ministerpräsident, SPD-Bundesvorsitzender, Außenminister und Vizekanzler: Sigmar Gabriel unterstützt am 1. August die SPD mit einem Wahlkampf-Auftritt in Mülheim.

Mülheim. Im Bundestagswahlkampf setzt Mülheims SPD auf prominente Unterstützung. Bürger können dabei sein, wenn Ex-Außenminister Sigmar Gabriel kommt.

Während die Konkurrenz es noch gemächlich angeht, setzt Mülheims SPD auch im Bundestagswahlkampf für ihren Kandidaten Sebastian Fiedler auf prominente Wahlkampf-Hilfe: Am Sonntag kommt der ehemalige Außenminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel in die Ruhrstadt.

Zum Wahlkampf-Format „Fiedler will´s wissen“ kommt Gabriel am Sonntag, 1. August, in die Alte Dreherei (Am Schloß Broich 50). Gabriel wird für 15 Uhr erwartet. Schon ab 13 Uhr ist Einlass, und es gibt für Bürger die Möglichkeit für Gespräche mit dem Bundestagskandidaten Fiedler. Anmeldungen sind aber erforderlich: 0208/4593511, sebastian.fiedler@spdmh.de oder https://lets-meet.org/reg/15615475d5370e357d.

Gabriel spricht in Mülheim zu Deutschlands und Europas Rolle in der Welt

„Klima, Sicherheit, Wohlstand – Deutschlands und Europas Rolle in der Welt“ – zu diesem Thema kommt der ehemalige SPD-Bundesvorsitzende nach Mülheim. „Ich freue mich, mit Sigmar Gabriel über - im Wortsinne - weltbewegende Themen zu sprechen“, so Fiedler: „Er berichtet über geradezu ,tektonische Verschiebungen’ der globalen Ordnung. Internationale Konflikte, die Beziehungen zu den USA, China, Russland, die Lage in Afrika und viele weitere außenpolitische Themen bewegen die Menschen.“

Neben der Frage, welche Auswirkungen dies alles auf die Klimastrategien und den Wohlstand haben könne, interessierten ihn auch Ableitungen daraus für die Organisation der europäischen und nationalen Sicherheit, so Fiedler. Schließlich arbeite die Organisierte Kriminalität ebenso global vernetzt wie Extremisten und Cyberkriminelle.

