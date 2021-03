Bundestagswahl in Mülheim: SPD nominiert BDK-Chef Fiedler

Jetzt ist es amtlich: Mülheims SPD geht mit dem Vorsitzenden des Bundes deutscher Kriminalbeamter, Sebastian Fiedler, in den Bundestagswahlkampf.

Die SPD hat das Ergebnis der Briefwahl für ihren Bundestagskandidaten Sebastian Fiedler, den Vorsitzenden des Bundes deutscher Kriminalbeamter, im Wahlkreis 118 Mülheim-Essen I verkündet: Er blieb unter 90 Prozent Zustimmung.

Fiedler erhielt 123 Ja-Stimmen, acht Enthaltungen und neun Gegenstimmen. Dies entspricht einer Zustimmung von 87,9 Prozent. „Sebastian Fiedler genießt großes Vertrauen und wir freuen uns gemeinsam mit ihm, die Menschen in Mülheim und Essen-Borbeck zu überzeugen. Er ist unser Polizist für den Bundestag und mit ihm gemeinsam schauen wir sicher nach vorne“, erklärten Frank Müller, Vorsitzender der SPD Essen, und Rodion Bakum, Vorsitzender der Mülheimer SPD, am Montag.

Fiedler äußerte seinen Dank: „Es ist mir eine Freude und Ehre, für die Sozialdemokratie und die Menschen in Mülheim und Essen-Borbeck antreten zu dürfen. Ich will für Vertrauen und Sicherheit im Bundestag arbeiten und freue mich, dass die Delegierten mir diesen großen Vertrauensvorschuss gegeben haben.“ Fiedler will mit Themen der inneren Sicherheit „das Vertrauen der Menschen in meinem Wahlkreis gewinnen“.