Bundesmittel für Mülheimer Leichtathletikanlage bewilligt

Die Saarner Sportanlagen an der Mintarder Straße kommt nach langer Wartezeit endlich in den Genuss einer vom Bund geförderten Sanierung.

Mülheim. Das jüngst bewilligte Konjunkturpaket des Bundes hat den Weg frei gemacht für die Sanierung der Mülheimer Sportanlage an der Mintarder Straße.

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat in seiner jüngsten Sitzung eine Förderung für die Sanierung der Sportanlage an der Mintarder Straße beschlossen sowie die Erweiterung zu einem zentralen Leichtathletikstützpunkt. Bis zu 1,83 Millionen Euro sind damit bewilligt, das sind gut 90 Prozent der geschätzten Gesamtkosten von 2.037.900 Euro.

Bund bewilligt 1,83 Millionen für Stützpunkt an der Mintarder Straße

Das Konjunkturpaket des Bundes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat insgesamt 800 Millionen Euro für das erfolgreiche Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zur Verfügung gestellt. Die nun bereitgestellten 200 Millionen Euro fördern 139 zusätzliche Sanierungsmaßnahmen und lösen Gesamtinvestitionen in Höhe von 416 Millionen Euro aus.

Arno Klare, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Mülheim-Essen I freut sich über die Zuschüsse, für die er sich mit eingesetzt habe: „Kommunale Sportstätten wie die Sportanlage an der Mintarder Straße sind wertvolle Begegnungsorte, die gerade in dieser Zeit unsere Unterstützung benötigen. Das es nun mit dem Zuschuss geklappt hat ist ein gutes Zeichen für den Schul- und Vereinssport in der Gemeinde und alle, die sich darin haupt- und ehrenamtlich engagieren.“

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim