Mülheim. Vito braucht zwar viel Erfahrung. Dann aber zeigt die arbeitswillige Bulldogge ihre Qualitäten. Im Tierheim Mülheim wartet er auf ein Zuhause.

Ob er schon als Kind auf „Frau“ geeicht wurde? Klar jedenfalls ist, dass der Bulldoggen-Mischling Vito, derzeit im Tierheim Mülheim untergebracht, besonders auf weibliche Führung abfährt. Vielleicht deshalb, weil viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung bei dem neun Jahre alten Rüden gefragt sind. Denn Vito hat schnell Stress und kann dann schon mal zum ,ungemütlich’ werden wie ein echter Soprano.

Und das muss man ernst nehmen: So ist Vito als „gefährlicher Hund“ nach Paragraf 3 des NRW-Hundegesetzes eingestuft und sollte daher nur in hundeerfahrene Hände mit großem Sachkundenachweis gegeben werden und in einen Haushalt ohne Kinder. Dafür trägt er einen Maulkorb und besucht - um an sich zu arbeiten – regelmäßig die Hundeschule.

Vito hat es gerne stressfrei und ruhig

Am besten wäre für Vito eine ländliche und ruhige Gegend. Dort kann der Rüde seine großen Qualitäten unter Beweis stellen. Denn Vito ist ausgesprochen arbeitswillig und arbeitet sehr gut mit der Hundetrainerin mit. Wen Vito in sein Herz schließt, dem ist er treu. Darüber hinaus ist er geimpft, gechippt und kastriert.

Wer Vito kennenlernen möchte, muss vorher mit den Tierheimmitarbeitern einen Termin vereinbaren. Telefonisch erreichbar ist das Tierheim unter 37 22 11.

