Bühne frei für Talente beim Ferienabschlussfest Mülheim

Mülheim. Wer hat Lust, sich zu präsentieren? Für das Mülheimer Ferienabschlussfest im August sucht die Stadt nach lokalen Künstlern, Bands und Vereinen.

Gute Nachrichten nach der Absage von ,Voll die Ruhr’ in diesem Jahr: Nach zwei Jahren Pandemie und einer kleineren Picknick-Version im vergangenen Jahr findet am Sonntag, 6. August, im Witthausbusch das Ferienabschlussfest für Mülheimer Kinder und ihre Familien statt – und zwar wieder in gewohnter Größe.

„Wir haben bereits viele starke Partnerinnen und Partner, die uns auch schon über Jahre begleiten“, sagt Johannes Glahn, Ferienspielkoordinator vom Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration. „Die Stadt will aber auch neuen, jungen und vor allem lokalen Einrichtungen und Vereinen die Chance bieten, sich zu präsentieren.“ Auch für das Bühnenprogramm werden noch Kooperationsanfragen entgegengenommen.„Wir wollen“, so Glahn weiter, „Mülheimer Künstlerinnen und Künstlern die Chance geben, sich zu präsentieren – egal ob Live-Band, Tanzgruppe oder Zaubershow“.

Wer Interesse hat, das Ferienabschlussfest mit einem Angebot zu bereichern, kann sich direkt ans Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration wenden.

Johannes Glahn, Telefon: 0208 / 4554533, E-Mail: johannes.glahn@muelheim-ruhr.de.

Sophie Steffen, Telefon: 0208 / 4554535, E-Mail: sophie.steffen@muelheim-ruhr.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim