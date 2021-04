Brutus sucht ein neues Heim in einem schönen Garten

Mülheim. Das hübsche Widderkaninchen Brutus wartet im Mülheimer Tierheim auf ein neues Zuhause. Brutus sollte unbedingt in erfahrene Hände kommen.

In dieser Woche sucht Brutus ein neues Heim. Brutus ist ein hübsches Widderkaninchen. Er wurde gerade kastriert und darf bis Ende April nur Sichtkontakt zu weiblichen Kaninchen haben.

Brutus sollte in erfahrene Hände, er würde sich in einem gesicherten Freigehege in einem Garten sehr wohl fühlen. Da er bisher nur in der Wohnung gelebt hat, ist das erst möglich, wenn die nächtlichen Temperaturen konstant wärmer sind. Wegen der aktuellen Corona-Situation ist eine Terminabsprache mit dem Mülheimer Tierheim unbedingt erforderlich.

Städtisches Tierheim Mülheim, Horbeckstraße 35, 45470 Mülheim, 0208-372211, Fax: 0208-371929