Broicher Schlossweihnacht bringt Licht in die dunkle Zeit

Rund um Mülheims alte Festung beginnt am 4. Dezember wieder die Broicher Schlossweihnacht. In diesem Jahr läuft das Mittelalter-Fest nach der 2G-Regel.

Mülheim. In Mülheim beginnt am 4. Dezember die Broicher Schlossweihnacht. Das Mittelalterfest steht nur Geimpften und Genesenen offen.

Zur Adventszeit in Mülheim gehört seit langem auch die Broicher Schlossweihnacht mit ihrem mittelalterlichen Flair. Am kommenden Samstag, 4. Dezember, beginnt sie wieder. Trotz aller Schwierigkeiten, die die vierte Corona-Welle mit sich bringt.

Am zweiten, dritten und vierten Adventswochenende soll die Traditionsveranstaltung wieder den Broicher Schlosshof und den Müga-Park verzaubern. Es gilt die 2G-Regelung, Zutritt haben also nur Geimpfte und Genesene – die entsprechenden Nachweise plus Ausweisdokument werden beim Einlass kontrolliert.

Auch alle Mitwirkenden müssen geimpft oder genesen sein, darunter wieder Ritter, Burgfräuleins, Handwerksleute sowie Gaukler und Gauklerinnen. An den Ständen gibt es Kunsthandwerk und andere stilechte Waren. Als Highlight wird das traditionelle Krippenspiel (in lateinischer Sprache mit mittelhochdeutscher Übersetzung) mehrmals täglich in den Gärten zwischen Europa- und Finnen-Pavillon aufgeführt.

Geöffnet ist die Broicher Schlossweihnacht samstags von 13 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr. Erwachsene zahlen sieben Euro Eintritt, Kinder vier Euro, Familien (zwei Erwachsene, maximal drei Kinder) 20 Euro. Kinder unter Schwertmaß haben freien Eintritt.

