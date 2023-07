Brandneuer Mülheim-Comic auf 50 Seiten: Wo er zu sehen ist

Mülheim. Reichlich zum Schmunzeln verspricht ein frisch gedruckter Mülheim-Comic. An diesem Sonntag wird er in einem Innenstadt-Café präsentiert.

„Es ist immer wieder schön und interessant zu sehen und zu hören, mit wie vielen kreativen Ideen meine Gäste hier hinkommen“, freut sich Lara Göcmez, die seit Dezember 2021 die Café-Bar Lion am Löhberg betreibt. Das Café hat sich zu einem kleinen Künstlertreff entwickelt, auch aktuell ist dort was zu sehen.

Zur Zeit stellt der 1957 in Mülheim geborene und unter anderem an der Universität Duisburg-Essen ausgebildete Maler Lutz Gierig seine Acrylgemälde und Collagen in Form einer Petersburger Hängung aus. Gierig stellt im In- und Ausland aus. Seine abstrakten Arbeiten, die meisterhaft mit Licht, Farbe und Form spielen, waren auch schon im Bismarckturm und in der Evangelischen Ladenkirche zu sehen.

Der Mülheimer Künstler Lutz Gierig zeigt aktuell seine Bilder im Café Lion. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

50 Seiten starkes Mülheim-Comic: Präsentation am Sonntag in der Cafébar Lion

Doch damit nicht genug der Kreativität im „Künstlercafé“ an der Ecke Löhberg/Schloßstraße. Hier haben sich der Künstler Bernd Kirstein, dessen vielseitige Arbeiten unter anderem in der Styrumer Feldmannstiftung, in der Katholischen Ladenkirche und in der der PVS-Galerie an der Solinger Straße in Saarn zu sehen waren, und sein Künstlerfreund Manfred Dahmen zusammengesetzt, um mit technischer Unterstützung des Pro-Foto-Nachbars Udo Hartmann einen mit viel Humor und Lokalkolorit gezeichneten und getexteten Mülheim-Comic zu kreieren. Der Titel („The Butcher/Der Metzger“) spielt auf Dahmens früheren Beruf an. Heute betreibt der Wahl-Mülheimer aus Köln an der Schloßstraße eine Personalagentur, in der seine Liebe zur Kunst unübersehbar ist.

„Wir möchten mit unserem 50 Seiten starken Mülheim-Comic einen freundlichen und augenzwinkernden Blick auf unsere Stadt werfen“, sagen Kirstein und Dahmen. Tatsächlich kann der Betrachter im Comic, in dem es der Handlung nach um einen Kunstdiebstahl in der Ruhrgalerie geht, reichlich schauen und schmunzeln. Der Comic ist in einer einmaligen Auflage von 150 Exemplaren gedruckt worden. Zu entdecken gibt es Mülheimer Landmarken und Mülheimer Originale.

Die Macher des Mülheim-Comics: Manfred Dahmen (links) und Bernd Kirstein an ihrer Staffellage im Pro-Foto-Atelier Foto: Thomas Emons

Wer mehr wissen und den Comic von Mülheimer für Mülheimer zum Liebhaberpreis von 50 Euro erwerben möchte, sollte am Sonntag, 23. Juli, um 16 Uhr bei einer Präsentation in der Café-Bar Lion und dem benachbarten Pro-Foto-Atelier an der Ecke Löhberg/Schloßstraße vorbeischauen.

