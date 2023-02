Brand in Mülheimer Studentenwohnheim rechtzeitig bemerkt

Die Feuerwehr Mülheim rückte am frühen Samstagmorgen mit zwei Löschzügen zum Studentenwohnheim an der Duisburger Straße aus.

Mülheim. Feueralarm in einem Mülheimer Studentenwohnheim: Essen war in einer leeren Wohnung angebrannt. Rauchmelder und Nachbarn verhinderten Schlimmeres.

Einen Großeinsatz der Feuerwehr gab es am frühen Samstagmorgen in einem Studentenwohnheim in Mülheim-Broich Gegen 5 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim von aufmerksamen Nachbarn alarmiert - im Wohnheim an der Duisburger Straße piepte ein Rauchwarnmelder.

Sofort wurden zwei Löschzüge, der Führungsdienst und der Rettungsdienst entsandt. Die ersten Einsatzkräfte, die vor Ort eintrafen, bemerkten Brandgeruch im Hausflur. Die betroffene Wohnung war verschlossen und musste von Feuerwehrleuten geöffnet werden. Die Wohnung war komplett verraucht, der Bewohner allerdings nicht anwesend.

Mülheimer Feuerwehr löschte angebranntes Essen im Studentenwohnheim

Ursache für das Auslösen des Rauchmelders war angebranntes Essen auf dem Herd, das durch die Einsatzkräfte abgelöscht wurde. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Der ausgelöste Rauchwarnmelder und die aufmerksamen Nachbarn haben Schlimmeres verhindert, betont die Feuerwehr.

