Das Feuer in der Thüringer Straße in Mülheim-Broich wurde von dem Akku eines Rollstuhls ausgelöst.

Feuer Brand in Mülheim wurde von Akku im Rollstuhl ausgelöst

Mülheim. Das Feuer in Mülheim-Broich, bei dem zwei Senioren ums Leben kamen, wurde von einem Akku ausgelöst. Gutachter prüft, wie es dazu kommen konnte.

Der Wohnungsbrand in Mülheim-Broich Ende Juni, bei dem zwei ältere Menschen ums Leben gekommen sind, ist laut Polizei von dem Akku eines Rollstuhls ausgegangen. Warum der Akku aber überhaupt Feuer gefangen hat und die Wohnung in Brand setzen konnte, muss allerdings noch gutachterlich geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher.

„Wir gehen nach wie vor davon aus, dass der Akku im Rollstuhl des 72-jährigen Wohnungsinhabers der Auslöser für den Brand war“, so Polizeisprecher Marco Ueberbach. Am späten Sonntagabend, 27. Juni, war es zu dem verheerenden Feuer im Erdgeschoss eines Wohnhauses an der Thüringer Straße gekommen.

Der Senior (72) wurde von den Rettern noch aus seiner Wohnung geborgen, er starb aber am Einsatzort. Eine Hausbewohnerin (82) aus der ersten Etage wurde von der Feuerwehr zum Rettungswagen gebracht. Die 82-Jährige starb später im Krankenhaus.

