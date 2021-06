Wohnungsbrand in Mülheim: Die Feuerwehr musste am Sonntagabend eine Erdgeschosswohnung in Broich löschen. Zwei Menschen starben.

Mülheim. Bei einem Wohnungsbrand und einem Fenstersturz sind seit dem Sonntagabend drei ältere Mülheimer (72, 82, 84) gestorben. Die Kripo ermittelt noch.

Nach einem Wohnungsbrand an der Thüringer Straße in Broich sind in der Nacht zum Montag zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei einem Mann (72) konnte trotz einer Reanimation der Notarzt vor Ort nur noch den Tod feststellen. Eine Frau (82) starb später im Krankenhaus. Wenige Stunden später stürzte ein Mann (84) in der Stadtmitte aus dem vierten Stock in den Tod.

Zimmerbrand in Mülheim: Ursache noch unklar, die Kripo ermittelt

Die Feuerwehr wurde am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr alarmiert, es war ein Zimmerbrand gemeldet worden. Das Feuer war in einer Erdgeschosswohnung eines Vierfamilienhauses an der Thüringer Straße ausgebrochen. Vor Ort standen aber dann für die Einsatzkräfte neben den Löscharbeiten vor allem die Rettung der Menschen aus der dicht verqualmten Wohnung und dem verrauchten Treppenhaus im Vordergrund.

Ein Senior (72) wurde von den Rettern aus seiner Erdgeschosswohnung geborgen, er verstarb noch am Einsatzort. Eine Hausbewohnerin (82) aus der ersten Etage hatte sich noch bis ins Treppenhaus gerettet, wo die Feuerwehrleute – mit Atemschutzgeräten ausgestattet – sie fanden und zum Rettungswagen brachten. Die 82-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, überlebte dort aber die Nacht nicht.

Ein Hausbewohner wurde über eine Leiter aus seiner Wohnung geholt

Ein weiterer Hausbewohner aus dem ersten Stock konnte über eine Leiter von der Feuerwehr aus seiner Wohnung gerettet werden und blieb unverletzt. Während des Einsatzes kam eine Frau zurück zu ihrem Wohnort, durfte ihre Wohnung aber schon nicht mehr betreten. Diese beiden Hausbewohner mussten die Nacht anderswo verbringen.

Schon am Abend waren die Ermittler der Kriminalpolizei vor Ort, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen. Das Haus blieb für weitere Ermittlungen vorerst versiegelt. Die Suche nach der Brandursache dauert noch an. „Unsere Brandermittler werden alles akribisch untersuchen, um zu ermitteln, was letztlich zu dem Feuer geführt hat“, sagte Polizeisprecher Marco Ueberbach. Die Rechtsmedizin untersucht die Verstorbenen, um die Todesursache zu klären. Am Dienstag wird ein Gutachter die Brandwohnung untersuchen, so die Polizei.

Wenige Stunden später stürzt in Mülheim ein Senior (84) aus dem Fenster und stirbt

Bei dem dramatischen Einsatz am Sonntagabend waren zwei Löschzüge der Feuerwehr, der Führungsdienst sowie der Rettungsdienst mit insgesamt 40 Kräften etwa zwei Stunden lang im Einsatz. Wenige Stunden später, am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr, wurde der Rettungsdienst erneut alarmiert: Ein Senior (84) aus der Stadtmitte hatte am Telefon über Atemnot geklagt.

Beim Eintreffen der Helfer öffnete der Mann die Haustür nicht. Der Senior wurde später vor dem Haus liegend an der Straße „Im Neuhof“ aufgefunden. Laut Polizei ist der allein lebende Witwer aus einem Fenster im vierten Stock gestürzt. Die Polizei hat keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden gefunden und schließt einen tragischen Unfall nicht aus.

