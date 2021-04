Brand in Mülheim: Duisburger Straße 30 Minuten gesperrt

Mülheim. Die Mülheimer Feuerwehr ist am Dienstagmorgen zu einem Zimmerbrand ausgerückt. Wegen des Einsatzes musste die Duisburger Straße gesperrt werden.

In einem Wohnhaus auf der Duisburger Straße in Mülheim hat es am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr gebrannt. Bei Eintreffen der Feuerwehr konnten ausgelöste Rauchwarnmelder und eine Rauchentwicklung in einer Wohnung im dritten Stock festgestellt werden.

Die Feuerwehr setzte einen Trupp unter Atemschutz und mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung ein. Mit einem Rauchschutzvorhang schützten die Einsatzkräfte die angrenzenden Bereiche vor einer Rauchausbreitung im Gebäude. Nach den Löschmaßnahmen wurde ein Hochleistungslüfter zur Entrauchung der Räume eingesetzt.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Während des Einsatzes musste die Duisburger Straße für rund 30 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.