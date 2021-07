Brand in einer Lagerhalle im Mülheimer Hafengebiet

Die Feuerwehr löschte am Dienstagabend ein Feuer an der Elbestraße in Mülheim.

Müheim. In einer Lagerhalle an der Elbestraße hat es am Dienstagabend gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit 60 Einsatzkräften an.

Zu einem Brand an der Elbestraße ist die Feuerwehr am Dienstag gegen 19.30 Uhr ausgerückt. In einer Lagerhalle war ein Feuer ausgebrochen. Bitumen war in Brand geraten, es gab eine starke Rauchentwicklung. Auf Benzin und Gasflaschen, die ebenfalls in der Halle lagerten, griff das Feuer nicht über. Personen kamen nicht zu Schaden. 60 Einsatzkräfte von Berufs- und freiwilliger Feuerwehr waren vor Ort. Das Feuer konnte in rund einer Stunde mit Schaum gelöscht werden. Der Einsatz dauerte bis in die späteren Abendstunden.

