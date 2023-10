Am Freitagmorgen beschäftigt ein Brand in der Innenstadt die Feuerwehr in Mülheim (Symbolfoto).

Feuerwehr Brand in der Mülheimer Innenstadt: Feuerwehr rettet Anwohner

Mülheim. In einem Wohnhaus in der Mülheimer Innenstadt ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Anwohner werden aus ihren Wohnungen gerettet.

Mitten in der Mülheimer Innenstadt ist am frühen Freitagmorgen (6. Oktober) ein Feuer im vierten Stock eines Wohngebäudes ausgebrochen. Wie die Feuerwehr auf Nachfrage bestätigte, sind derzeit rund 50 Einsatzkräfte vor Ort, um die Anwohner aus dem Wohnhaus an der Wallstraße zu retten. Ein Zimmerbrand hatte den Einsatz demnach ausgelöst, eine genaue Ursache steht noch nicht fest.

16 Menschen sind von dem Brand betroffen, drei Menschen wurden nach derzeitigem Stand verletzt. Wie schwer die Verletzung sind, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Offenbar wurde aber mindestens eine Person schwer verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagt.

Weitere Informationen in Kürze.

