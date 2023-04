Mülheims Feuerwehr wurde am Samstagnachmittag zu einem Einsatz an die Sandstraße gerufen.

Blaulicht Brand in der Küche: Samstag endet in einer Mülheimer Klinik

Mülheim. In einer Pfanne hatte sich Essen entzündet und der Brand schon aufs Mobiliar übergegriffen: Mülheims Feuerwehr meldete Einsatz in der Altstadt.

Ein Küchenbrand wurde der Leitstelle der Mülheimer Feuerwehr am Samstagnachmittag gemeldet – samt der besonders alarmierenden Information: Es sind noch Personen in der betroffenen Wohnung an der Sandstraße.

Bei Ankunft an der Einsatzstelle in Mülheims Altstadt hatten Anwohner das brennende Essen in einer Pfanne allerdings bereits gelöscht – der Brand hatte laut Feuerwehr schon auf die darüber liegende Dunstabzugshaube übergegriffen.

Bei vier Personen bestand Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung

Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle sorgfältig und befreite das Treppenhaus von Rauchgas. Der Notarzt untersuchte vier Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation, eine von ihnen kam leicht verletzt in ein Mülheimer Krankenhaus.

