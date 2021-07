Brand an der Mülheimer Wertgasse gegenüber des Krankenhauses

Die Mülheimer Feuerwehr rückte mit Einsatzkräften aus Broich und aus Heißen zu dem Brand an der Wertgasse gegenüber des Evangelischen Krankenhauses an.

Mülheim. Zu einem Brand an der Mülheimer Wertgasse musste die Feuerwehr am Montag ausrücken. Essen war angebrannt, die Bewohnerin war nicht zuhause.

Rauch in einer Wohnung hatte eine Zeugin auf den Plan gerufen – sie alarmierte am Montagvormittag die Feuerwehr und meldete einen Brand an der Wertgasse. Gegenüber des Eingangs zum Evangelischen Krankenhauses war in einer Wohnung Essen auf dem Herd angebrannt, die Bewohnerin war zu dem Zeitpunkt nicht zuhause, berichtet die Feuerwehr.

Die Feuerwehr musste die Wohnungstür aufbrechen, um sich Zugang zu den Räumen zu verschaffen. Zunächst sei unklar gewesen, ob sich noch Menschen in der betroffenen Wohnung aufhielten, heißt es bei der Feuerwehr. Weil auch das Ausmaß des Brandes nicht bekannt war, hatte sich die Feuerwehr vor dem Haus mit einer Drehleiter stationiert, zudem war der Rettungsdienst angerückt. Schnell konnte aber Entwarnung gegeben werden: Niemand zuhause, es gab keine Verletzten.

Katze, die in der Brandwohnung gefunden worden war, musste ins Tierheim gebracht werden

Die Ursache des Brandes sei schnell gefunden worden – in der Küche seien Lebensmittel auf dem Herd angebrannt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Außer Rauch sei nichts passiert, so die Feuerwehr.

Wohl aber wurde eine Katze in der Wohnung vermutet, die von Spezialkräften eingefangen und vorsorglich im Tierheim untergebracht wurde, hieß es bei der Feuerwehr. Dort könne die Halterin sie später wieder abholen, so ein Feuerwehrmann nach dem Einsatz.

