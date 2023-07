Wer gerne mal den Trendsport Boule ausprobieren will, findet in Mülheim mehrere Anlaufstellen.

Sport Boule in Mülheim: Plätze und Orte in der großen Übersicht

Mülheim. Die Sportart Boule ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung, vor allem im Sommer. Wo kann man in Mülheim spielen? Die Plätze im Überblick.

Lust auf Sport und Spaß an der frischen Luft? Dann ist Boule genau das Richtige. In Deutschland wird die Sportart gerade immer populärer. Mülheim bietet viele verschiedene Standorte, ob im Verein oder mal im Park, Wir stellen die Plätze zum Boulespielen vor.

Doch was ist Boule eigentlich genau?

Boule ist ein Überbegriff für einen Präzisionssport, welcher mehrere Kugelsportarten umfasst. Die beliebteste darunter ist Pétanque. Im Spiel versuchen zwei Mannschaften, viele ihrer Kugeln so nah wie möglich an eine kleine bunte Zielkugel zu werfen, welche auch ,,Cochonet“ oder auch ,,Schweinchen“ genannt wird.

Es gibt insgesamt drei Spielarten:

1. En têtê-à-têtê: 1 gegen 1 mit jeweils drei Kugeln pro Spieler

2. Doublette: 2 gegen 2 mit jeweils drei Kugeln pro Spieler

3. Triplette: 3 gegen 3 mit jeweils zwei Kugeln pro Spieler

Genutzt werden dabei faustgroße Stahlkugeln, welche nach Größe und Gewicht variieren können und das „Schweinchen“ besteht entweder aus Holz oder Kunststoff. Es dürfen sich maximal zwölf Kugeln und sechs Personen auf dem Spielfeld befinden.

Die Spielenden stehen bei jedem Wurf in einem Wurfkreis von 50 Zentimetern Durchmesser und zu Beginn wird die Zielkugel sechs bis zehn Meter weit geworfen. Die Bahnen, auf denen die Spielenden stehen, haben ein Mindestmaß von zwölf mal drei Metern und im Idealfall wären es 15 mal vier Meter. Bei den Würfen sollen die Spielenden der Zielkugel nah kommen, doch sie können ebenso gezielt die gegnerischen Kugeln wegstoßen. Am Zug ist immer die Mannschaft, deren Kugeln weiter weg von der Zielkugel sind.

Die Kugeln der Mannschaft, welche näher am „Schweinchen“ sind, gewinnt. Für einen Sieg braucht eine Mannschaft nach mehreren Spielrunden insgesamt 13 Punkte.

Das „Schweinchen“ (hier grün) ist das Zielobjekt beim Boulen. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Boule-Plätze in Mülheim – diese Standorte gibt es:

1) Boule Club Mülheim an der Ruhr e.V.

Im ältesten Bouleverband Mülheims, welcher seit 1992 aktiv ist, können auch Nicht-Mitglieder mal vorbeikommen und schnuppern. Vor Ort erklären die Mitarbeitenden und Mitglieder den Interessierten jeden Alters die Regeln und auch Stahlkugeln werden für das Spiel verliehen. Wer nach dem Schnuppern angetan von dem Sport ist, kann auch Teil des Vereins werden. Eine Mitgliedschaft kostet 84 Euro im Jahr, also sieben Euro im Monat. Als Mitglied könne man sich auch außerhalb der Öffnungszeiten mit den anderen 27 Mitgliedern am Platz verabreden, an den monatlichen Vereinsturnieren und den gemeinsamen Spielen sonntags teilnehmen. An der frischen Luft lassen sich sieben Plätze der internationalen Maße 15 mal vier Meter finden. Dazu versorgt der Club die Mitglieder mit Getränken.

Adresse: Hügelstraße 40

Öffnungszeiten: Mittwoch 16 Uhr bis Ende offen, Sonntag 11 Uhr bis Ende offen

Kontakt: Hermann Voßwinkel, Telefon: 0208 755062, E-Mail: vorstand@bouleclub-muelheim.de

Webseite: www.bouleclub-muelheim.de

2) Mellinghofer Turnverein 1893 e.V. (MTV)

Mitten in der Innenstadt bietet einer der beliebtesten Vereine in Mülheim ein vielfältiges Sportangebot, darunter auch Boule. Draußen auf der Anlage können sich Anfängerinnen und Anfänger Kugeln ausleihen und sich auf den sechs Bahnen der Maße 13 mal vier Meter am Boule ausprobieren. Laut dem Abteilungsleiter Peter Lorch erklären andere Spielende Neulingen gerne die Spielregeln. Mitglieder zahlen dieses Jahr 130 Euro, doch die Preise variieren abhängig von den Energiepreisen. Dafür können die Mitglieder mit ihrem Spielerausweis in der Liga spielen und gleichzeitig sogar an allen Meisterschaften des Programmes des Vereins teilnehmen. Der MTV zählt insgesamt 254 Mitglieder, wovon 13 am Bouleprogramm teilnehmen. Außerdem bietet der Turnverein auch eine Vereinsgaststätte zur Erholung.

Adresse: Aktienstraße 131

Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch 17 Uhr bis Ende offen, Sonntag 11 Uhr bis Ende offen

Kontakt: Peter Lorch, Telefon: 0152 29059474, E-mail: peterlorch01@gmail.com

Webseite: www.mtv-muelheim.de/index.php/boule

3) Raffelberger Pétanque Verein e.V

Im Raffelberger Park, der sich direkt am Theater an der Ruhr befindet, können sich Neugierige kostenlos für gemeinsame Partien treffen. Kinder und Jugendliche dürfen sich sogar immer kostenfrei Kugeln ausleihen. Für eine Mitgliedschaft werden 20 Euro im Jahr verlangt. Seit 2009 können sich Spielende unter freiem Himmel auf dem Platz versammeln, abgegrenzte Boulebahnen gibt es nicht. Bei Absprache mit Vereinsmitgliedern würden diese den Neulingen gerne die Spielregeln erklären, so der Schriftführer Peter Hermes. Des Weiteren seien die Toiletten des Theaters in der Regel frei zugänglich.

Adresse: Akazienallee 61

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag 14 Uhr bis Ende offen, Sonntag und Feiertage 11 Uhr bis Ende offen

Kontakt: Peter Hermes, Telefon: 0152 33889854, E-mail: info@raffelberger.boule-nrw.de

Webseite: www.raffelbergpark.de/routeindustriekultur

4) Jeu de Boules

Auf der großen barrierefreien Spielplatzanlage gibt es neben vielen anderen Angeboten einen Bouleplatz. Für Kugeln und Verpflegung müssen die Besucher selbst sorgen.

Adresse: Auf dem Dudel 4

5) Sportpark Styrum

In dem familien- und generationsgerechten Freizeitpark können Jung und Alt auf den zwei Bahnen im Freien Boule spielen. Gegen Pfand können sich die Spieler eines der sechs Boule-Sets ausleihen. Die Regeln können sie sich von einem Betreuenden erklären lassen, die unter der Woche ab 16 Uhr und am Wochenende ab 14 Uhr ihre Unterstützung anbieten. Generell sei die Anlage für Kinder ab acht Jahren geeignet, sofern keine sorgeberechtigte Person dabei ist. Für die Verpflegung befindet sich das Gasthaus Feldmann direkt nebenan.

Adresse: Augustastraße 130

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7-21 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 11 bis 21 Uhr

Kontakt: Christina Amedick, Telefon: 0208 455585241, E-mail: christina.amedick@muelheim-ruhr.de

Webseite: www1.muelheim-ruhr.de/sport/sportpark-styrum

Gegen Pfand gibt es im Sportpark Styrum Boule-Sets zum Ausleihen. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

6) Pétanque Anlage

Im Park am Witthausbusch können Interessierte auf den dortigen Bahnen Boule spielen. Die entsprechenden Stahlkugeln sind für die Spielenden am Kiosk im Tiergehege erhältlich.

Adresse: Von-Behring-Platz

7) Sportvereinigung Siemens Mülheim an der Ruhr e.V.

Der in Mülheim ansässige Verein hat seine Boule Anlage in Duisburg und lädt Interessierte dazu ein, mal vorbeizuschauen und in den Sport reinzuschnuppern. Die dort spielenden Mitglieder nehmen Anfänger herzlich auf und erklären diesen gerne die Regeln, so der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Horst Mölders. Einmalige Spiele sind kostenfrei, doch wer sich dazu entscheidet, Mitglied zu werden, zahlt einen Betrag von 9,20 Euro im Jahr. Mitglieder können natürlich auch die anderen Programme des Vereins nutzen, doch für einige andere Sportarten kann der Betrag dann auf 48 Euro steigen.

Bislang sind über 700 Menschen Teil des Vereins und über 70 davon sind Boulespielende. Der Verein existiert seit 1965 und die Boule Anlage seit 2008. Die Sportvereinigung hat 55 Bahnen unter freiem Himmel nach den Maßen 15 mal drei Metern. Indoor könne man auch spielen, doch diese Hallen befinden sich in Düsseldorf. Des Weiteren können die Spielenden in verschiedenen Mannschaften an Wettbewerben teilnehmen.

Adresse: Boule-Anlage: Sternbuschweg 400 (Duisburg), Verein: Rheinstraße 100 (Mülheim)

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 15 Uhr bis Ende offen

Webseite: https://geo.muelheim-ruhr.de/verein/sportvereinigung_siemens_muelheim-ruhr_e._v./11747

8) Spiel- und Bolzplatz Anne-Frank-Platz

Der neugestaltete Spielplatz bietet räumlich getrennte Spielbereiche, darunter auch eine Boulebahn. Die Kugeln müssen die Besucher jedoch selbst mitbringen.

Adresse: Anne-Frank-Platz

Zum neu gestalteten Spielplatz am Anne-Frank-Platz gehört auch eine Boulebahn. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

9) Turnerschaft 1912 e.V. Mülheim-Ruhr-Saarn Boule/Pétanque

In dem Verein treffen seit 1912 viele unterschiedliche Disziplinen aufeinander. Seit 2009 zählt auch Boule dazu. Hier kommen 45 Mitglieder von insgesamt 963 des Vereins zusammen. Interessierte, ob jung oder alt, können einfach zum Schnuppern vorbeikommen. Kostenfrei können sie sich Kugeln ausleihen und mit Hilfe des Abteilungsleiter an den Sport herantasten. Ansonsten betragen die Kosten ein Euro pro Spiel und wer sich für eine Mitgliedschaft entscheidet, zahlt im Jahr 84 Euro. Draußen auf der Anlage gibt es elf Bahnen zum Spielen. Eine Bahn hat jeweils eine Mindestgröße von 12 mal drei Metern haben. Mitglieder können auch unter anderem in der Mannschaft am Liga-Spielbetrieb und an verschiedenen Meisterschaften teilhaben. Zusätzlich im Vereinsheim stehen für die Spielenden Getränke zur Verfügung.

Adresse: Mintarder Straße 82

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag 15 Uhr bis Ende offen, Sonntag 11 Uhr bis Ende offen

Kontakt: Udo Lübke, Telefon: 0162 9030962, E-mail: luebke-udo@t-online.de

Webseite: https://www.turnerschaft-saarn.de/abteilungen/boule/

