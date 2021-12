Die DRK-Drive-In-Impfstelle am Flughafen Essen-Mülheim bietet im Januar auch Booster-Impfungen in den Abendstunden an.

Corona in Mülheim Boostern: Late-Night-Impfungen am Mülheimer Flughafen

Mülheim. Am Flughafen Essen/Mülheim wird demnächst auch abends gegen Corona geboostert. Wann es an der Drive-In-Impfstelle auch Late-Night-Impfungen gibt.

An der Drive-In-Impfstelle am Flughafen Essen-Mülheim gibt’s im Januar Late-Night-Booster-Impfungen: An vier Mittwochen (5., 12., 19. und 26.) werden abends von 19 bis 23 Uhr Booster-Impfungen angeboten. Dieses Angebot gilt zusätzlich zu der Möglichkeit, sich dienstags und sonntags zwischen 9 und 19 Uhr bei der Drive-In-Impfstelle am Flughafen boostern zu lassen.

Damit will die DRK-Impfstelle am Luftschiffhangar flexiblere Impfzeiten bieten und auch Menschen erreichen, deren Arbeitszeiten eine Impfung über Tag unmöglich machen. „Insbesondere für Menschen in Schichtarbeit sind Termine am Abend einfacher zu koordinieren“, sagt Oliver Schwan, Projektleiter der WDL.

Geboostert werden am Flughafen alle vollständig Geimpften ab 30 Jahre

In der Drive-In-Impfstelle wird ausschließlich geboostert: Nur Menschen ab 30 Jahre, die bereits vollständig gegen Covid-19 geimpft sind und deren letzte Impfung mindestens drei Monate her ist, erhalten am Flughafen die Drittimpfung. Geimpft wird mit dem mRNA-Impfstoff Moderna.

Eine Impfung – auch die Late-Night-Impfung in den Abendstunden – erfolgt nur mit Termin, eine Buchung ist über die Internetseite drivein-impfzentrum.de möglich. Mitgebracht werden müssen die vollständig ausgefüllten Impf-Unterlagen, der Impfpass und der Personalausweis. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Essen wurde von der Stadt Mülheim mit der Durchführung der Booster-Impfungen beauftragt.

Geimpft wird bei der Drive-In-Stelle durch das Autofenster

Geimpft wird im Drive-In-Verfahren durch das Autofenster: Wer geimpft wird, bleibt im Auto sitzen – daher wird empfohlen, auf entsprechende Kleidung zu achten, die es ermöglicht, den Oberarm einfach freizumachen. Es folgt eine Wartezeit – ebenfalls im Auto.

Wenn am Luftschiffhanger nicht geimpft wird, wird an den anderen Tagen der Woche weiterhin auf Corona getestet: montags, mittwochs und donnerstags von 7 bis 18 Uhr, freitags von 7 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 19 Uhr. Am Silvestertag, 31. Dezember, hat das Testzentrum von 7 bis 19 Uhr geöffnet.

