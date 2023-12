Friedlich liegt der Spielplatz dar, als der Fotograf am 15. Juni 2022 am Blauen Haus in Mülheim-Styrum auf den Auslöser drückt. Am Abend zuvor war dies ein Ort des Grauens: Viele Kinder, darunter die drei gemeinsamen, mussten zusehen, wie ein Mann seine Ex-Lebensgefährtin niederstach. Sein Prozess endete im Mai 2023.