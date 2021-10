Am Witthausbusch in Mülheim-Menden-Holthausen wird heute Abend eine Bombe entschärft. Im roten Kreis (Evakuierungen) sind rund 270 Personen betroffen, im blauen Kreis mehr als 1000 weitere Anwohner.

Bombenentschärfung Blindgängerfund in Mülheim: 270 Personen werden evakuiert

Mülheim. Am Witthausbusch in Mülheim wurde eine Fünf-Zentner-Bombe gefunden. Entschärfung für 18 Uhr geplant. Etwa 270 Personen müssen evakuiert werden.

Im Bereich Mendener Höhe, Ruhrhöhenweg in Mülheim ist am Morgen eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger mit Doppelzünder soll heute Abend gegen 18 Uhr entschärft werden. Nach Angaben der Stadt sind etwa 270 Anwohner am Witthausbusch unmittelbar betroffen und müssen evakuiert werden.

Im Umkreis von 250 Metern ist ab 17 Uhr eine Gesamtevakuierung angeordnet. Die rund 270 Betroffenen werden über den Zentralen Außendienst des Ordnungsamtes informiert und zum Verlassen der Häuser aufgefordert. Im 500-Meter-Bereich sollen sich die Bewohner*innen ab 17.30 Uhr luftschutzmäßig verhalten. Niemand darf sich während der Entschärfung im Freien aufhalten. Fenster und Türen müssen geschlossen sein. Aufenthalt in der direkten Nähe von Fensterscheiben ist nicht erlaubt. Es erfolgen Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr.

Die Zufahrten zu der Sicherheitszone und zum Evakuierungsbereich werden ab 17.30 Uhr voll gesperrt. Insgesamt sind rund 1.360 Menschen von den Sicherheits-, beziehungsweise Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Mitarbeitende des Ordnungsamtes, der Feuerwehr und der Polizei sind in der Kernzeit vor Ort und stehen zu Auskünften bereit. Die Leitstelle des Ordnungsamtes ist zudem unter 455-3275 erreichbar. Wer nicht aus eigener Kraft die Wohnung verlassen kann, also einen Krankentransport benötigt, kann sich unter 0208/19202 melden. Als vorläufiger Sammelpunkt steht die Rembergschule, Rembergstraße 7, zur Verfügung.

Betroffen ist auch die städtische Kita „Kindertraum“ am William-Shakespeare-Ring mit 70 Betreuungsplätzen sowie mehrere Tagespflegestellen mit insgesamt 14 Kindern. Die Eltern werden über die Einrichtungen informiert, ihre Kinder bis 15.30 Uhr abzuholen. Die Tiere aus dem Tiergehege im Witthausbusch können in ihren Stallungen bleiben.

Die Obere Saarlandstraße und die Mendener Straße bleiben durchgehend offen. Der Steinknappen wird während der Bombenentschärfung gesperrt, dabei kann es zu erheblichen Verkehrsstörungen kommen. Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist nicht betroffen.

Weitere aktuelle Informationen gibt es auch auf der Website www.muelheim-ruhr.de, den Social-Media-Kanälen der Stadt Mülheim und unter 0208-455-22.

Im 250-Meter-Radius (roter Kreis) um den Fundort der Bombe müssen alle Anwohner evakuiert werden. Im 500-Meter-Radius (blauer Kreis) darf ab 17.30 Uhr niemand mehr das Haus verlassen. Foto: Stadt Mülheim

