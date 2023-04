Katastrophe Blackout in Mülheim: So gut sind Feuerwehr und Co. gewappnet

Mülheim. Proben für die Katastrophe: Wie die Kommunikation in Mülheim ganz ohne Strom ablaufen würde, haben 120 Einsatzkräfte getestet. So lief es ab.

Es gibt viele Szenarien, die einen flächendeckenden, anhaltenden Stromausfall und damit den Ausfall des Telekommunikationsnetzes auslösen könnten: Extremwetterereignisse, Bauarbeiten, Sabotage. Gerade letztere Ursache ist mit dem Krieg in der Ukraine wahrscheinlicher geworden und gab Anlass genug, ein Notruf- und Informationspunkt-Konzept zu erarbeiten. Das soll es Mülheimerinnen und Mülheimern ermöglichen, einen Notruf abzusetzen oder Informationen zur aktuellen Lage zu erhalten. In einer großangelegten Übung ist das Konzept in der Praxis getestet worden.

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen-Roten-Kreuz, den Maltesern, den Johannitern, der Deutschen-Lebens-Rettungsgesellschaft, dem Ordnungsamt sowie dem Technischen Hilfswerk ist das sogenannte Notruf- und Informationspunkt-Konzept entstanden. Am Samstag übten 120 Einsatzkräfte für den Ernstfall, positionierten sich an den 16 Notruf- und Informationspunkten (NIP) im gesamten Stadtgebiet. „Wir sind sehr zufrieden damit, wie die Übung verlaufen ist“, bilanziert Feuerwehrsprecher Florian Lappe.

Feuerwehr Mülheim überwachte die Übung in der Leitstelle

Um 10 Uhr ging es am Samstag los, die Leitstelle der Feuerwehr alarmierte die ehrenamtlichen Kräfte. „Es lief alles reibungslos und die Notruf- und Informationspunkte waren alle nach 40 Minuten besetzt“, so Lappe. Jeder der 16 NIP übermittelte drei Übungseinsätze, fiktive Szenarien, per Funk an die Leitstelle der Feuerwehr. Darunter etwa ein umgestürzter Baum auf der Straße, ein gemeldeter Herzinfarkt oder eine bewusstlose Person. Parallel versammelten sich die Führungskräfte der Organisationen im Lagezentrum auf der Feuerwache Broich, wo sie den Stab der Feuerwehr als Fachberaterinnen und Fachberater unterstützten.

„Unser Ziel war es, die Kommunikationswege in der Praxis zu testen“, erklärt Florian Lappe. „Von der Notrufaufnahme über Priorisierung hin zur Übermittlung von Einsätzen an die Leitstelle.“ Die Ziele der Übung konnten erreicht werden, die Abläufe funktionieren. „Für den Ernstfall sind wir gut vorbereitet.“

Weitere Informationen zu den Notruf- und Informationspunkten gibt es unter geo.muelheim-ruhr.de/notruf_informationspunkte.

