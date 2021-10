Bisher 1669 Kinder in Mülheimer Grundschulen angemeldet

Mülheim. In Mülheim sind bislang mehr Grundschulkinder für das kommende Schuljahr 2022/23 als im Jahr zuvor. Noch sind Nachmeldetermin möglich.

Für das kommende Schuljahr 2022/23 wurden mehr Grundschulkinder angemeldet als im Vorjahr. Die Stadt meldet 1669 i-Dötzchen, in 2021/22 waren es 1519. Erwartungsgemäß sei die Zahl aufgrund des starken Geburtsjahrganges um 150 gestiegen. Damit sei die Bildung von mindestens einer Eingangsklasse je Standort gesichert.

Am beliebtesten ist die Hölterschule, die mit 118 Kindern die meisten Anmeldungen verzeichnet, gefolgt von der GGS Heinrichstraße (111) und der GGS Krähenbüschken (109).

Nachmeldetermin mit den Grundschulen unmittelbar nach den Herbstferien vereinbaren

Eltern, die ihre Kinder noch nicht angemeldet haben, sind aufgerufen, unmittelbar nach den Herbstferien einen Nachmeldetermin mit den Grundschulen zu vereinbaren, betont die Stadt.

Zu der Frage der konkreten Klassenbildung werden nach den Herbstferien Gespräche mit den betroffenen Schulleitungen und der Unteren Schulaufsicht geführt werden, kündigt die Stadt an. Über Ergebnisse der Auswertung der Anmeldezahlen und die Auswirkungen auf die Klassenbildung an den einzelnen Standorten wird die Schulverwaltung in der Sitzung des Bildungsausschusses am 29. November berichten.

