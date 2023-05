Betrunkener Mann bedroht mehrere Passanten

Die Polizei wurde am Freitagnachmittag nach Mülheim-Speldorf gerufen.

Mülheim. Der 34-Jähriger beschädigte in Mülheim-Speldorf auch einen Pkw. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam, weil er stark alkoholisiert war.

Die Polizei ist am Freitagnachmittag (19. Mai) gegen 15.45 Uhr zur Straße Hornhof/Ecke Frühlingstraße in Speldorf gerufen worden, weil es dort zu Streitigkeiten gekommen war. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, berichteten mehrere Passanten Folgendes: Ein Mann habe zuvor mehrere Menschen, darunter auch Jugendliche, bedroht und einen Pkw beschädigt. Der Mann wirke desorientiert und habe durch sein Verhalten den Leuten Angst gemacht.

An der Kreuzung Karlsruher Straße/Hundsbuschweg trafen die Polizisten kurz darauf auf eine Person, auf welche die Personenbeschreibung zutraf. Der 34-jährige Mann reagierte erst nach mehrfacher Ansprache durch die Beamten. Wegen seiner verwaschenen Aussprache und Anzeichen von Gleichgewichtsstörungen wurde bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt: Der 34-Jährige war demnach stark alkoholisiert. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie zum Schutz seiner Person ins Polizeigewahrsam gebracht. Gegen den Mann wird nun wegen Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt.

