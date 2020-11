Betrunkener (47) baut Unfall und randaliert im Supermarkt

Gleich zwei Notrufe erreichten die Polizei am Dienstagabend aus Dümpten. Es sollte sich herausstellen, dass in beiden Fällen ein und derselbe Mann die Person war, um die sich alles drehte.

Mülheim. Erst fuhr ein 47-Jähriger in Mülheim auf eine Mittelinsel, dann flüchtete er sich in einen Supermarkt. Doch auch dort sorgte er für Ärger.

Die Polizei berichtet von einer kuriosen Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Dienstagabend in Dümpten ereignete.

Gegen 18.40 Uhr sei ein 47-Jahre alter Mülheimer mit seinem Smart in das Grün einer Mittelinsel an der Mellinghofer Straße, Ecke Mannesmannallee, gefahren und und anschließend in einen nahegelegenen Supermarkt geflüchtet.

Notruf kommt auch aus Supermarkt: wegen eines Randalierers

Neben dem Notruf hinsichtlich des Verkehrsunfalls erhielt die Leitstelle der Polizei Essen auch einen Anruf aus dem Supermarkt. Dort sei ein betrunkener Mann, der randalieren würde, habe es geheißen. Bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort vermuteten die Kollegen einen Zusammenhang, der sich bestätigen sollte. Der Randalierer in dem Supermarkt, der einen Atemalkoholwert von über zwei Promille hatte, fuhr zuvor den Smart gegen ein Verkehrszeichen und blieb in einem Gebüsch der Mittelinsel stehen. Anschließend flüchtete er.

In dem Fahrzeug des 47-Jährigen fanden die Polizisten leere Schnapsflaschen. Dem Mann wurden auf der Wache mehrere Blutproben entnommen. Seinen Führerschein ist er erst einmal los.