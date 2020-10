Betrüger erbeutet Geld in Mülheim mit dem Wasserwerker-Trick

Mülheim. Mit dem „Wasserwerker-Trick“ konnte ein Betrüger eine Seniorin um ihr Geld bringen. Der Mann trug einen Mundschutz. Die Polizei sucht Zeugen.

Mit dem „Wasserwerker-Trick“ konnte ein Betrüger eine Seniorin (über 85 Jahre alt) in Mülheim um ihr Geld zu bringen. Ein bislang unbekannter Mann, der sich an der Wohnung der Seniorin an der Bessemerstraße in Mellinghofen als Wasserwerker ausgab, musste angeblich Leitungen in der Wohnung überprüfen.

Während die Seniorin im Bad das Wasser laufen ließ, durchsuchte der Unbekannte die Wohnung nach Wertgegenständen und flüchtete mit dem Bargeld der Frau. Der Mann soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 170 cm groß sein. Er hat dunkle Haare und trug einen Mund-Nasen-Schutz sowie einen dunklen Anorak. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die möglicherweise etwas Auffälliges beobachtet haben könnten: 0201/829-0.