Betrogener stellt Betrüger Falle: Mülheims Polizei ermittelt

Ein Wuppertaler hat einem mutmaßlichen Betrüger aus Mülheim eine Falle gestellt. Die Polizei rät, mögliche Straftäter niemals selbst zu stellen.

Mülheim. Ein 28-jähriger Wuppertaler hat einen Betrüger entlarvt: In den sozialen Medien hatte der 28-Jährige zuvor ein hochwertiges Smartphone entdeckt, welches zum Verkauf angeboten wurde. Er verabredete sich mit dem Verkäufer für Mittwochabend, 12. Mai, in der Düsseldorfer Innenstadt.

Gegen 19.30 Uhr trafen sich Verkäufer und Käufer auf der Wielandstraße. Nach der Übergabe im Auto bemerkte der Käufer, dass er statt eines hochwertigen Smartphones jedoch eine Fälschung erhalten hatte. Als er den Mann mit der Fälschung konfrontieren wollte, flüchtete dieser unerkannt.

Passanten bemerkten die Rangelei und riefen die Polizei

Erneut nahm der Wuppertaler, dieses Mal unter Benutzung anderer Personalien, Kontakt zum Verkäufer auf, der wieder ein Mobiltelefon anbot. Die Männer verabredeten sich für Donnerstag, 13. Mai, gegen 18 Uhr auf dem Dieter-Aus-dem-Siepen-Platz in Mülheim. Als der Verkäufer aufschlug und als Betrüger vom vorherigen Tag identifiziert werden konnte, ergriff der 28-Jährige mit Unterstützung eines Bekannten (43) den Mann.

Passanten bemerkten die Rangelei und alarmierten die Polizei. Eine Überprüfung ergab, dass das zum Verkauf angebotene Smartphone im vergangenen Jahr in Krefeld entwendet wurde. Neben dem zum Verkauf angebotenen Smartphone konnten zwei weitere Handys sowie hochwertige Kopfhörer sichergestellt werden.

Polizei: Mögliche Straftäter nicht selber stellen

Der in den USA geborene 21 Jahre alte mutmaßliche Betrüger ist bereits wegen gleichartiger Delikte in Erscheinung getreten, so die Polizei. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung in Mülheim konnte kein weiteres Diebes- bzw. Hehlergut festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät grundsätzlich davon ab, mögliche Straftäter selbstständig zu stellen. Betroffene sollten im Vorfeld immer die Polizei informieren, damit diese entsprechende Maßnahmen einleiten kann.

