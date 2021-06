Marcel Abelsmann, Mitarbeiter der Aldi Süd Filiale in Oberhausen-Alstaden, wird am Sitz des Unternehmens an der Burgstraße in Mülheim-Styrum geimpft. Die Betriebsärzte bei Aldi Süd bieten den Mitarbeitern aus der Region Mülheim Termine für eine Impfung gegen das Corona-Virus an. Rund 900 Impfdosen stehen dafür zur Verfügung, heißt es bei dem Mülheimer Unternehmen.