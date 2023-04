Best Buddys aus dem Tierheim: Kaninchen nur im Doppelpack

Frieda ist eine schwarze Häsin, die scheu ist und sehr an ihrem Kompagnon Hook hängt.

Mülheim. Zwei Kaninchen, die sich im Mülheimer Tierheim angefreundet haben, möchten gern bei einer lieben Familie einziehen. Sie sind unzertrennlich.

Das Mülheimer Tierheim sucht liebe Menschen, die Frieda und Hook bei sich aufnehmen möchten: Die beiden Kaninchen haben im Tierheim zueinander gefunden und suchen nun gemeinsam ein neues Zuhause.

Frieda ist eine schwarze Häsin, deren Alter nicht bekannt ist. „Sie ist recht scheu und orientiert sich viel an Hook“, so die Mitarbeiter des Tierheims. Auch Hook kam als Fundtier an die Horbeckstraße; er ist ein Widderkaninchen, dem das rechte Ohr fehlt. „Warum, war nicht ersichtlich, er hat aber keine Probleme damit.“ Im Gegenteil: Hook ist ist sehr neugierig.

Am schönsten wäre ein Außengehege, in dem sich beide gemeinsam austoben können

Dem Widderkaninchen Hook fehlt das rechte Ohr. Das stört ihn aber nicht, schreibt das Tierheim Mülheim. Foto: Tierheim Mülheim

Das Duo braucht viel Platz und Bewegung. Am schönsten wäre ein Außengehege, in dem sich die beiden zusammen austoben können. Die Tiere sind geimpft und wiegen je rund 1,8 Kilogramm. Hook ist kastriert.

Wer sich vorstellen kann, Hook und Frieda ein Zuhause zu geben, erreicht das Tierheim unter 0208/37 22 11.

