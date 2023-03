Berufsbetreuer müssen sich ab sofort in Mülheim registrieren

Mülheim. Nach der Reform des Betreuungsrechts sind Berufsbetreuer aufgefordert, sich in Mülheim zu registrieren. Das gilt künftig auch für Ehrenamtler.

Berufsbetreuer, die Menschen, die ihren Alltag nicht alleine regeln können, in unterschiedlichen Lebensbereichen wie etwa Finanzen, gegenüber Behörden oder in gesundheitlichen Fragen unterstützen, können jetzt in Mülheim auf eine neue Software zugreifen. Die Plattform soll auch dazu dienen, dass Betreuer registriert sind und so die Qualität der rechtlichen Betreuung gestärkt wird.

Hintergrund ist das neue Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), das seit Anfang des Jahres gilt. Es sieht vor, dass sich bei der zuständigen Betreuungsbehörde registrieren lassen und zudem laufend ihre Fachkenntnisse anhand von Zertifizierungen nachweisen. Durch die Reform des Betreuungsrechts soll insbesondere die Selbstbestimmung von betreuten Menschen und die Qualität der rechtlichen Betreuung gestärkt werden.

Mülheimer Sozialamt kann Gültigkeit von Zertifizierungen der Betreuer überprüfen

Das städtische Amt für Digitalisierung und IT hat daher für Berufsbetreuer in Mülheim entsprechende Software entwickelt. Betreuer können damit für die Registrierung erforderlichen Dokumente und Nachweise im Internet hochladen.

Auch die Betreuungsbehörde selbst wird mit der neuen Software entlastet, heißt es seitens der Stadt. So könne das Sozialamt die Gültigkeit der Zertifizierungen überprüfen, sie direkt im System genehmigen oder mit einer Begründung ablehnen und die Betreuungsperson auffordern, einen anderen Nachweis zu erbringen. Mülheim sei damit Vorreiter, denn bisher existiere keine Software, die in dieser Form die Aufgaben im Rahmen des neuen Betreuungsorganisationsgesetzes erledigt, so die Verwaltung.

Auch ehrenamtliche Betreuer in Mülheim müssen künftig Nachweise erbringen

Sobald sich die gesetzlichen berufsmäßigen Betreuenden registriert haben, wird in den nächsten Wochen ein weiteres Online-Portal an den Start gehen, kündigt die Stadt an – und zwar für die ehrenamtlichen Betreuer. Auch sie müssen für ihre Tätigkeit Nachweise erbringen, allerdings in geringerem Umfang als Berufsbetreuer. Zu finden ist die neue Software unter: berufsbetreuung.muelheim-ruhr.de

