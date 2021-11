Benefizkonzert: Mülheimer Jazzer swingen für den guten Zweck

Die Mülheimer Ruhr River Jazzband spielt am Sonntag, 7. November, im Kattenturm in Essen-Kettwig zugunsten von Flutopfern aus Altena.

Mülheim. Der Mülheimer Jazzclub und die Regler von der Freilichtbühne laden am 7. November zum Konzert nach Essen-Kettwig ein. Spenden gehen an Flutopfer.

Der Mülheimer Jazzclub und die Regler von der Freilichtbühne stellen ein Benefiz-Jazzfestival zugunsten der Hochwasseropfer auf die Beine. Damit wollen die Mülheimer den Opfern der Hochwasserkatastrophe aus Altena im Lennetal helfen.

Am Sonntag, 7. November, soll das Festival nun nachgeholt werden, da der letzte Termin Anfang Oktober wegen einer Sturmwarnung ausfallen musste. Los geht es ab 12 Uhr im Kattenturm, Am Kattenturm 12, in Essen-Kettwig. Enden soll die Veranstaltung gegen 16 Uhr. Neben der Ruhr River Jazzband spielen die Woodhouse Jazzband aus Mülheim, die Dusty Lane Jazzband aus Mülheim und Essen sowie die Papa Joes Jazzmen aus Köln.

Spenden gehen an zwei betroffene Familien aus Altena

Über die Kirche und die Stadtverwaltung Altena war Manfred Mons vom Mülheimer Jazzclub an fünf Adressen von hart getroffenen Hochwasseropfern gekommen. „Zwei von ihnen sind besonders bedürftig, deshalb wollen wir ihnen helfen. Es gibt zwar einige Hundert Fälle in Altena, es macht aber mehr Sinn, zwei Familien einen richtigen Schub zu geben, statt vielen Betroffenen 50 Euro zu spenden,“ findet er.

„Inzwischen waren Jazzclub-Geschäftsführer Heinrich Kladders und ich in Altena und haben in Begleitung der Stadtverwaltung persönlich den beiden ausgewählten Familien das bisher gespendete Geld überreicht“, berichtet Manfred Mons. Das Geld geht an ein Rentnerehepaar und einen alleinerziehenden Vater mit zwei Kindern, deren Häuser bis zum ersten Stock einen Totalschaden erlitten haben „und sie quasi ohne Inventar dastehen“, so Mons.

Eintritt zum Festival nur gegen Vorlage des 3G-Nachweises

Während des Konzerts haben die Zuschauer die Gelegenheit, weiter für die Familien zu spenden und Geld in den Hut zu legen. Zudem gibt es die Möglichkeit, auf das extra eingerichtete Spendenkonto zu spenden: DE27 3625 0000 1175 9784 33, Sparkasse Mülheim, Stichwort: „Flutopfer Altena“.

Der Eintritt ist nur unter der 3G-Regel möglich, eine Anmeldung mit Anschrift per E-Mail ist nötig: info@jazzclub-mh.de oder telefonisch bei Manfred Mons unter 37 32 04 oder SMS: 0172 - 93 144 73.

