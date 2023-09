Tatort Mülheim: Am Bahngleis ist die Situation zwischen dem Schaffner und den Fahrgästen dann komplett ausgeartet.

Blaulicht Beleidigt, bespuckt: Fahrgäste eskalieren in Regionalexpress

Mülheim/Dortmund. Auf dem Weg nach Mülheim haben zwei Fahrgäste einen Schaffner rassistisch beleidigt und angegriffen. Die Polizei bittet Zeugen nun um Mithilfe.

In einem Regional-Express in Richtung Mülheim ist es am Samstagnachmittag, 2. September, zu einem gewalttätigen, rassistischen Angriff auf einen Zugbegleiter gekommen.

Wie die Bundespolizei schriftlich mitteilt, sollen zwei Unbekannte den Bahnmitarbeiter bespuckt, beleidigt und mit Alkohol überschüttet haben. Der 49-Jährige meldete sich gegen 21.45 Uhr auf dem Bundespolizeirevier in Dortmund und gab dort die Ereignisse zu Protokoll. Demzufolge soll der Bahn-Mitarbeiter am Nachmittag von Fahrgästen auf zwei aggressive Reisende aufmerksam gemacht worden sein.

„Der 49-Jährige ging daraufhin auf die beiden Unruhestifter zu und bat diese, den Zug zu verlassen. Daraufhin soll die Frau ihn angespuckt und der Mann ihn mehrfach rassistisch beleidigt haben“, so die Bundespolizei. Dabei soll der Mann anhaltend den Hitlergruß gezeigt haben.

Am Bahnhof Mülheim angekommen, verwies der Zugbegleiter die Unbekannten des Zuges und geleitete sie hinaus. Dabei soll die Frau, die polizeilichen Angaben zufolge stark alkoholisiert wirkte, gestürzt sein. Der Begleiter habe den Schaffner für den Sturz verantwortlich gemacht und ihn daraufhin tätlich angegriffen haben. Zunächst habe er den 49-Jährigen an den Schultern gepackt und geschüttelt und schließlich mit Alkohol übergossen. Kurz darauf flüchteten die Tatverdächtigen. Der Zugbegleiter blieb bei der Tathandlung unverletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung, dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und der Volksverhetzung ein. Die Ermittlungen dauern an, die Aufzeichnungen der Überwachungskameras werden ausgewertet. Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen, die sich zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr in dem Regional-Express 1 in Richtung Mülheim aufgehalten haben? Die Frau wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt und dunkelhaarig beschrieben. Der Mann soll kurze, dunkelblonde Haare und einen Schnauzbart getragen haben.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 0800/ 6888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

