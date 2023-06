Beim Parken umgekippt: Mülheimer Feuerwehr rettet Autofahrer

Foto: Feuerwehr Mülheim / oh

An der Friedhofstraße befreite die Feuerwehr Mülheim einen Autofahrer aus seinem umgekippten Fahrzeug. Dabei sollte es nicht bleiben.

Mülheim. Unglück im Doppelpack: Zwei Mal innerhalb weniger Stunden sind in Mülheim Autos beim Einparken umgekippt. Wie es zu den Unfällen kommen konnte.

Gleich zwei Mal musste die Mülheimer Feuerwehr am Fronleichnams-Donnerstag zu eher außergewöhnlichen Unfallstellen ausrücken: Binnen weniger Stunden sind zwei Autofahrer so ungünstig auf parkende Autos aufgefahren, dass sie dabei selbst mit ihrem Wagen zur Seite gekippt sind.

„Tatsächlich ein sehr großer Zufall“, wie ein Feuerwehr-Sprecher auf Nachfrage erklärt. „Es kann aber sehr einfach passieren, dass man mit dem eigenen Auto so umkippt.“ Dazu genüge es schon, wenn Hinter- und Vorderreifen der beiden Fahrzeuge in Berührung geraten und das fahrende Auto dann Gas gibt. „Es kommt dann zu einer Art Hebel-Wirkung.“

+++Lesen Sie hier mehr Blaulicht-Meldungen aus Mülheim+++

Der erste Unfall dieser Art ereignete sich in den Abendstunden des Donnerstags, 8. Juni. Auf der Friedhofstraße kollidierte ein Pkw mit einem geparkten Fahrzeug und kippte dadurch auf die Seite. „Der Fahrer des Fahrzeugs musste durch die Rettungskräfte versorgt werden und wurde nach der Befreiung aus dem Fahrzeug in ein Krankenhaus verbracht“, so die Feuerwehr.

Polizei Mülheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen

Nur wenige Stunden später dann ein ähnliches Bild: Auf der Straße Schneisberg war ebenfalls ein Pkw mit einem geparkten Fahrzeug kollidiert und auf die Seite gekippt. Die Fahrerin konnte mit Hilfe von Ersthelfern das Auto vor Eintreffen der Rettungskräfte verlassen. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlung zur Unfallursache aufgenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim