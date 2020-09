Beethoven-Festival Mülheim: Spenden sollen Konzert retten

Mülheim. Weil ein Sponsor absprang, steht das Geburtstagsständchen in der Reihe „Happy Birthday, Beethoven“ auf der Kippe. Eine Spendenaktion soll helfen.

Die Mülheimer Musikerin Zsuzsa Debre hat eine neue Crowdfundig-Aktion ins Leben gerufen: Mit dem Geld aus der Spendenaktion soll das letzte Konzert aus der Reihe „Happy Birthday, Beethoven“ im Dezember finanziert werden.

Um den großen Musiker Beethoven in seinem Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag zu ehren, hat die Musikerin eine ganze Konzertreihe mit sechs Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Zwei Konzerte haben bereits stattgefunden – mit großer Resonanz. „Auch alle weiteren Veranstaltungen sind bereits ausverkauft“, freut sich Zsuzsa Debre.

Sponsor für das letzte Konzert abgesprungen

„Fast alle Umsonst-Konzerte im Beethovenjahr können wir realisieren. Nur das Wichtigste fehlt: das „Geburtstagsständchen“ am 17. Dezember“, sagt Debre. Damit jeder - unabhängig vom sozialem Status - in den musikalischen Live-Genuss kommen könne, sollen alle geplanten Konzerte eintrittsfrei erlebbar sein. Doch in letzter Sekunde sei ein Sponsor für das letzte Konzert abgesprungen. „In meiner Not habe ich daher die Crowdfunding-Aktion gestartet.“

Vier Wochen lang, bis zum 25. Oktober, läuft die Aktion, bei der mindestens 4000 Euro zusammenkommen sollen. „Damit hätten wir die Kosten gedeckt, aber noch keine Gage für die Künstler.“ Aktuell spielen sie für eine symbolische Gage. Daher gibt es auf der Crowdfunding-Plattform ein zweites Spendenziel von 8000 Euro. Schließlich müsse noch vieles mehr bezahlt werden: „Versicherungen, Gema, Künstlersozialkasse – zahlreiche Kosten, die entstehen.“

Viele Zuschauer gaben hohe Geldbeträge

Positiv überrascht sei die Musikerin gewesen, als sie nach dem Eröffnungskonzert in den Hut schaute, der zuvor durch die Publikumsreihen gewandert war. „Dass so wenige Leute so viel gegeben haben, freut mich sehr.“ Den Mülheimern liege klassische Musik eben sehr am Herzen, ist Zsuzsa Debre überzeugt.

Die Crowdfunding-Aktion ist auf der Zsuzsa Debres Internetseite verlinkt: www.zsuzsa-klangwelten.com