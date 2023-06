Baustelle zwischen Essen/Mülheim: Landstraße nur einspurig

Bei „Dicken am Damm“ in Mülheim kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Essen/Mülheim. Weil Straßen.NRW einen Geh- und Radweg saniert, wird es an einer Landstraße auch zu Störungen auf der Landstraße kommen. Am Mittwoch geht’s los.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr erneuert einen Abschnitt des Geh- und Radweges an der L62 (Mintarder Straße) in Mülheim an der Ruhr. An einer Stelle wird es auch Auswirkungen auf den motorisierten Verkehr geben.

So ist ab Mittwoch (14. Juni) im Bereich der Mintarder Straße 139 („Dicken am Damm“) nur ein Fahrstreifen frei und der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt. Der Fußverkehr wird entlang des Baufelds geleitet. Die Zufahrt zum benachbarten Campingplatz bleibt weiterhin möglich.

Abgesackter Geh- und Radweg in Mülheim wird saniert

Innerhalb von zwei Wochen soll die Fahrbahn eines etwa 100 Meter langen Stücks des Geh- und Radweges der Mintarder Straße erneuert werden. Dieser Bereich war in den vergangenen Jahren stark abgesackt und wird jetzt wieder an die Höhe der Fahrbahn angepasst. Straßen.NRW investiert rund 15.000 Euro aus Landesmitteln in die Erneuerung dieses Teilstücks, heißt es.

An Mülheims Ruhr – Berichte aus dem Archiv:

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim