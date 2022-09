Auf der Duisburger Straße, in Nähe zu Mülheims Hochschule Ruhr West, führt eine Baustelle aktuell zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Verkehr Baustelle an Duisburger Straße: Umleitungen in Mülheim

Mülheim. Seit dieser Woche laufen an der Duisburger Straße in Mülheim Bauarbeiten. Welche Beeinträchtigungen das für den Verkehr hat.

Es gibt aktuell Verkehrsbeschränkungen auf der Duisburger Straße in Broich.

Seit Montag läuft der Bau des gepflasterten Geh- und Radwegs auf der Duisburger Straße, von der Unterführung bis zur Liebigstraße. Derzeit befindet sich dort nur ein abmarkierter, am Beginn sehr schmaler Radfahrstreifen. Fußgängern steht bisher nur eine steile Rampe zur Liebigstraße zur Verfügung.

Verkehr in Richtung der Mülheimer Innenstadt wird umgeleitet

Damit der Bau zügig voranschreiten könne, wird der Individualverkehr ab der Heerstraße laut Stadtverwaltung über die Emmericher Straße Richtung Innenstadt umgeleitet. Straßenbahnen und Busse können weiter durch den Baustellenbereich fahren. Auch der Fuß- und Radverkehr kann die Unterführung nutzen, wird ab dem Baufeld aber provisorisch zur Liebigstraße geleitet. Der Verkehr Richtung Speldorf ist nicht betroffen.

In den Herbstferien sollen die Beschränkungen aufgehoben sein. Mit Abschluss der Baumaßnahme will die Medl mit einer Großbaustelle in der Liebigstraße beginne.

