Bauarbeiten: S-Bahnlinie S3 fährt in Mülheim nur als Bus

Mülheim. Mülheimer müssen von Mittwoch auf Donnerstag längere Fahrzeiten im Nahverkehr einplanen. Die S-Bahn S3 fährt wegen Bauarbeiten nur als Bus.

Aufgrund von Bauarbeiten der Deutschen Bahn Netz AG ist der S-Bahn-Verkehr der Linie S3 von Mittwochnacht auf Donnerstag (23. bis 24. März) gesperrt. Stattdessen steht ein Ersatzbusverkehr in Richtung Oberhausen und Essen zur Verfügung. Ratsam aber ist es für späte wie ganz frühe Pendler, längere Fahrzeiten einzuplanen.

Denn die Bauarbeiten starten am Mittwoch um 23 Uhr. Bis Donnerstag, 5 Uhr, kommt es zu einer Totalsperrung der Ferngleise zwischen Essen Hbf und Essen West. Aus diesem Grund entfallen auch einige Züge der Linien S 3 und S 9 auf dem Abschnitt zwischen Essen und Oberhausen sowie Bottrop.

Auch nach Ende der Baumaßnahmen sind Verspätungen zu erwarten

Die betroffenen Züge der Linie S3 fallen zwischen Oberhausen Hbf, MH-Styrum, Mülheim Hbf und Essen Hbf aus und werden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Die Busse halten in Mülheim (Ruhr)-Styrum an der Bushaltestelle MH Styrum, in Mülheim (Ruhr) West – Bushaltestelle MH West S, Mülheim (Ruhr) Hbf – Osteingang, Essen-Frohnhausen – Bushaltestelle Essen-Frohnhausen, Essen West – Bahnhofsvorplatz sowie an Essen Hbf am Bussteig 10.

Zur Sicherung der letzten Fahrt am Tag sind einige Fahrzeiten angepasst worden, um die Umstiege zwischen Zug und SEV zu ermöglichen. Auch am Donnerstag sind nach Ende der Baumaßnahme bei einzelnen Fahrten der Linie S3 Verspätungen von wenigen Minuten zu erwarten.

Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen. Die Fahrpläne sind online verfügbar unter: www.abellio.de sowie über die Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn AG.